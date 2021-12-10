快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

中職／布雷克獲加拿大最佳投手獎 透露尚未和獅隊續約

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅隊洋投布雷克今獲選加拿大最佳旅外投手。記者黃仲裕／攝影
統一獅隊洋投布雷克今獲選加拿大最佳旅外投手。記者黃仲裕／攝影

統一獅隊王牌投手布雷克（Brock Dykxhoorn）今高票獲選加拿大媒體《Canadian Baseball Network》的最佳外國／獨立聯盟投手，他除了表示很榮幸獲獎外，也有意無意透露了「尚未與統一續約」的消息。

《Canadian Baseball Network 》，今宣布2021 年加拿大小聯盟最佳打者和投手、最佳外國／獨立聯盟打者、投手以及年度最佳球探得主，其中布雷克在9張選票中，獲得8張第一名，贏得最佳投手頭銜。

布雷克獲獎時說：「全球各地有很多優秀的加拿大球員，能夠獲選最佳投手真的非常不可思議。」他表示，今年各地皆受到疫情影響，球季經歷很多挑戰，但他對自己和球隊的表現都感到很驕傲。

布雷克在台灣大賽結束後，已返回家鄉加拿大。而他本季與統一只簽下一年短約，球團雖想續約，但布雷克表示會審慎考慮再做出選擇。

身材人高馬大的布雷克相比去年成績更上一層樓，與中信兄弟「雙冠王」德保拉皆展現絕佳宰制力，他出賽27場都是先發，最終以17勝4敗奪下勝投王，防禦率1.83、157K也高居聯盟第二，僅次於德保拉。

加拿大 疫情 中信

相關新聞

中職／兄弟教頭換穿球衣 丘昌榮是隊史第二人

翻開兄弟隊史，歷任總教練的職棒生涯多半在此收尾，當上兄弟教頭又轉戰其他球隊的十分少見，但丘昌榮也僅是隊史第二人，第一位是...

中職／丘昌榮不會出席封王遊行 兄弟球團給予祝福

富邦悍將隊今天宣布招攬丘昌榮擔任總教練職務，原屬球隊中信兄弟隊也給予祝福，樂見教練有更好發展，對於台灣棒球有更多貢獻，不...

中職／準備搶票！中職頒獎典禮20日舉行 開放球迷進場

「2021明台產險中華職棒頒獎典禮」將於12月20日在台北萬豪酒店隆重登場，典禮開放球迷購票進場，限量272席，一同參與...

中職／FA有大紀錄製造機 野手部門看「3林」

今年符合自由球員資格者，不少人將在來年成為大紀錄製造機，打擊部門的「三林」，林智勝新球季的每一轟，都是中職前32年沒人到...

中職／FA有大紀錄製造機 陳禹勳500出賽史上第3人預備

今年符合自由球員資格者，不少人將在來年成為大紀錄製造機，投手部門最可能「上架」的「雙陳」，陳禹勳有望在明年成為500場出...

中職／洪總跌落天壇 胡金龍將可「潛龍出海」？

中華職棒31年日前在爪迷們殷頸期盼下，以拋下黃色彩帶方式，畫下句點，好不容易擺脫了「安心亞」悲情。反觀，同樣身為金控球團的富邦悍將，仍是深陷在一股愁雲慘霧低氣壓之中。 早在球季仍未結束前，富邦悍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。