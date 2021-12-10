中職／布雷克獲加拿大最佳投手獎 透露尚未和獅隊續約

統一獅隊王牌投手布雷克（Brock Dykxhoorn）今高票獲選加拿大媒體《Canadian Baseball Network》的最佳外國／獨立聯盟投手，他除了表示很榮幸獲獎外，也有意無意透露了「尚未與統一續約」的消息。

《Canadian Baseball Network 》，今宣布2021 年加拿大小聯盟最佳打者和投手、最佳外國／獨立聯盟打者、投手以及年度最佳球探得主，其中布雷克在9張選票中，獲得8張第一名，贏得最佳投手頭銜。

布雷克獲獎時說：「全球各地有很多優秀的加拿大球員，能夠獲選最佳投手真的非常不可思議。」他表示，今年各地皆受到疫情影響，球季經歷很多挑戰，但他對自己和球隊的表現都感到很驕傲。

布雷克在台灣大賽結束後，已返回家鄉加拿大。而他本季與統一只簽下一年短約，球團雖想續約，但布雷克表示會審慎考慮再做出選擇。

身材人高馬大的布雷克相比去年成績更上一層樓，與中信兄弟「雙冠王」德保拉皆展現絕佳宰制力，他出賽27場都是先發，最終以17勝4敗奪下勝投王，防禦率1.83、157K也高居聯盟第二，僅次於德保拉。