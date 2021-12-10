中職／丘昌榮不會出席封王遊行 兄弟球團給予祝福

富邦悍將隊今天宣布招攬丘昌榮擔任總教練職務，原屬球隊中信兄弟隊也給予祝福，樂見教練有更好發展，對於台灣棒球有更多貢獻，不過12月12日的封王遊行，丘昌榮將不會出席。

富邦悍將隊行政、教練團改組，領隊一職由林華韋擔任，今天也宣布丘昌榮接起總教練一職，這是丘昌榮第二次擔任中職總教練，不過球衣從黃色變成藍色。

丘昌榮自2014年起都是中信兄弟隊教練團成員，歷任打擊教練、首席教練，2020年更一度接任總教練，然僅擔任一年，就因爭冠失利在今年退回首席教練。

對於旗下教練轉戰他隊，中信球團發表聲明表示，榮雙方充分溝通後達成共識，給予祝福，「丘昌榮教練一直以來為中信兄弟貢獻良多，與團隊相處也非常融洽，若從我們團隊出去的教練能夠有更好的發展、對台灣棒球有更多貢獻，球團都樂觀其成。」

至於周日的中信兄弟球團封王遊行感謝祭，丘昌榮會不會出現？面對媒體提問，球團表示，屆時丘昌榮教練不會出席。