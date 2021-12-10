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中職／沒意外！丘昌榮出任教頭 悍將感謝兄弟成全
富邦悍將隊新任教頭今天終於揭開面紗，就是外傳的丘昌榮，成為隊史第4任總教練，領隊林華韋特別感謝中信兄弟球團的成全。丘昌榮表示，「謝謝富邦球團對我的器重。未來將努力扮演好總教練的角色，率領富邦悍將打出佳績拿下總冠軍。」
在原總教練洪一中主動請辭轉任顧問後，悍將隊接下來將由丘昌榮接掌兵符，成為隊史第4任總教練。
即將於明年2月正式出任領隊的林華韋表示，「感謝中信兄弟球團的成全，丘昌榮總教練這幾年擔任打擊教練、首席教練、農場主管、總教練等職務的表現有目共睹，未來期望在他的領導下，能夠率領富邦悍將朝向隊史首座總冠軍前進。」
丘昌榮過去曾在台灣大聯盟金剛隊及中華職棒誠泰隊累計11年球員生涯，在2007年底轉任教練後，以其打擊專長協助年輕球員成長，之後在兄弟也陸續擔任過不同職務，教練經驗完整豐富，而能夠掌握選手特性、因材施教幫助球員突破成長更是其執教特色。
丘昌榮透過球團表示：「謝謝中信球團過去對我的栽培，同時也謝謝富邦球團對我的器重。未來將努力扮演好總教練的角色，率領富邦悍將打出佳績拿下總冠軍，以最好的表現報答富邦球團對我的肯定。」
林華韋表示：「在總教練人選底定之後，整體教練團成員也即將籌組完成，待和丘總教練進行討論後，將會盡快對外公布完整教練團名單。」
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