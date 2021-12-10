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棒球／邦交已成往事 我曾金援尼加拉瓜建大聯盟級球場

聯合新聞網 / 綜合報導
這座球場已尼加拉瓜首位在大聯盟出賽並留下245勝的投手馬丁尼茲命名。 歐新社
這座球場已尼加拉瓜首位在大聯盟出賽並留下245勝的投手馬丁尼茲命名。 歐新社

尼加拉瓜今(10)日二度宣布與我國斷交，並與中國大陸建交。台灣過往常提供資金協助給友邦，包含2017年曾資助3000萬美元協助新球場落成，並且規格還媲美大聯盟等級。如今此據點所留下的深厚邦交情誼已成往事。

這座球場以尼加拉瓜首位在大聯盟出賽並留下245勝的投手馬丁尼茲（Dennis Martinez）來命名，球場落成後也成為拉丁美洲最高規格場館，並且獲得美國職棒大聯盟認證的頂級場地。

新球場落成後，中華隊當時也獲邀參加「尼加拉瓜邀請賽」，與邦國進行一場另類的「棒球外交」，球隊陣容以業餘球員為主，包括現效力統一獅的劉軒荅與姚杰宏、中信兄弟廖乙忠、富邦悍將王正棠，和味全龍的蔣少宏、洪瑋漢。

現任尼加拉瓜總統奧蒂嘉當時也出席開幕儀式，並感謝背後大金主台灣對這座球場的貢獻，當時我國資助3000萬美元（約9億元台幣）。如今遭尼加拉瓜斷交，兩國也正式斷絕任何民主與經濟成長的交流，過往的棒球情誼不禁令人唏噓。

台灣曾資助3000萬美元建尼加拉瓜新球場。 圖／外交部提供
台灣曾資助3000萬美元建尼加拉瓜新球場。 圖／外交部提供

台灣曾協助尼加拉瓜興建大聯盟等級的棒球場。 歐新社
台灣曾協助尼加拉瓜興建大聯盟等級的棒球場。 歐新社

尼加拉瓜 斷交 美國

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