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中職／樂天女孩演繹「詹朴時尚」 推出重磅聯名T恤

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊與知名服裝設計師詹朴以及配客嘉循環包裝推出聯名短T，樂天女孩孟潔三位女孩演繹主題時裝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊與知名服裝設計師詹朴以及配客嘉循環包裝推出聯名短T，樂天女孩孟潔三位女孩演繹主題時裝。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊與知名服裝設計師詹朴以及配客嘉循環包裝重磅聯名，由YURI、林襄及孟潔三位女孩演繹主題時裝，融合流行元素與棒球時尚，搭配設計推出聯名短T，12月12日於樂天商城限量開賣，1月9日更將舉行拍照見面會。

旅英設計師詹朴曾登上倫敦時裝周，也為今年國慶設計禮賓服，於倫敦成立的時裝品牌「APUJAN」，以多樣化的針織技藝、原創布料搭配古代服飾元素為主要創作特色。

配客嘉循環包裝為創新的網購循環系統，串連起電商、歸還店家及消費者，打造三贏商業模式，創造綠色地球正循環。Rakuten Monkeys此次聯名商品一律搭配「配客嘉Pakeage+」循環包材包裝配送，實踐綠色網購。

三強跨界首波聯名系列，由YURI、林襄及孟潔三位女孩分別穿上APUJAN時裝系列主題服裝「怪奇的時間盜賊」以及「迷宮喧囂」，搭配Stronger Together及經典LOGO設計，推出聯名短T，搭配「配客嘉Package+」包材售價1305元，12月12日於樂天商城限量開賣。

YURI、林襄及孟潔將會在1月9日於環球購物中心A19球隊專櫃進行拍照見面會，凡購買聯名T持循環包材於1月8日前至環球購物中心A19「Rakuten Monkeys專櫃回收桶」歸還即可兌換「女孩拍照會資格」及「滿千折百優惠券」乙張。

樂天桃猿隊與知名服裝設計師詹朴以及配客嘉循環包裝推出聯名短T，樂天女孩林襄三位女孩演繹主題時裝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊與知名服裝設計師詹朴以及配客嘉循環包裝推出聯名短T，樂天女孩林襄三位女孩演繹主題時裝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊與知名服裝設計師詹朴以及配客嘉循環包裝推出聯名短T，樂天女孩YURI三位女孩演繹主題時裝。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊與知名服裝設計師詹朴以及配客嘉循環包裝推出聯名短T，樂天女孩YURI三位女孩演繹主題時裝。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿 棒球

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