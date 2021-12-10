中職／樂天女孩演繹「詹朴時尚」 推出重磅聯名T恤
樂天桃猿隊與知名服裝設計師詹朴以及配客嘉循環包裝重磅聯名，由YURI、林襄及孟潔三位女孩演繹主題時裝，融合流行元素與棒球時尚，搭配設計推出聯名短T，12月12日於樂天商城限量開賣，1月9日更將舉行拍照見面會。
旅英設計師詹朴曾登上倫敦時裝周，也為今年國慶設計禮賓服，於倫敦成立的時裝品牌「APUJAN」，以多樣化的針織技藝、原創布料搭配古代服飾元素為主要創作特色。
配客嘉循環包裝為創新的網購循環系統，串連起電商、歸還店家及消費者，打造三贏商業模式，創造綠色地球正循環。Rakuten Monkeys此次聯名商品一律搭配「配客嘉Pakeage+」循環包材包裝配送，實踐綠色網購。
三強跨界首波聯名系列，由YURI、林襄及孟潔三位女孩分別穿上APUJAN時裝系列主題服裝「怪奇的時間盜賊」以及「迷宮喧囂」，搭配Stronger Together及經典LOGO設計，推出聯名短T，搭配「配客嘉Package+」包材售價1305元，12月12日於樂天商城限量開賣。
YURI、林襄及孟潔將會在1月9日於環球購物中心A19球隊專櫃進行拍照見面會，凡購買聯名T持循環包材於1月8日前至環球購物中心A19「Rakuten Monkeys專櫃回收桶」歸還即可兌換「女孩拍照會資格」及「滿千折百優惠券」乙張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言