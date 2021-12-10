日職／不是王柏融！ 新庄剛志排快腿扛四番有獨到見解

中華職棒31年日前在爪迷們殷頸期盼下，以拋下黃色彩帶方式，畫下句點，好不容易擺脫了「安心亞」悲情。反觀，同樣身為金控球團的富邦悍將，仍是深陷在一股愁雲慘霧低氣壓之中。 早在球季仍未結束前，富邦悍

2021-12-10 07:00