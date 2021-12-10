日職／不是王柏融！ 新庄剛志排快腿扛四番有獨到見解
監督新庄剛志走馬上任，他提到陣中第四棒已心有所屬，但不是上季扛四棒最多場次的近藤建介與台將王柏融，反而將安排快腿五十幡亮汰擔大任，隨後也向媒體解釋他的想法。
據日媒《報知體育》指出，新庄剛志將指派全隊腳程最快的五十幡亮汰，扛下第四棒重砲的位置。新庄解釋，「以我過往的經驗，第四棒應排速度快的，第六棒才是安排強打者。之前守內野的時候，在2出局滿壘遇到速度飛快的跑者，尤其是左打擊出內野滾地球，我都會特別慌張，然後就暴傳了，2分直接再見。」
報導提及，新庄剛志過往效力阪神隊大部分被安排在第四棒，直到2006在火腿隊改由第六棒出戰，成效一鳴驚人，並率球隊奪下日本一。所以他靈機一動，想利用過往經驗打破舊有的做法，不過當五十幡被問及有沒有打第四棒的經驗，他表示，「只有小學六年級打過一次」。
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