中職／FA有大紀錄製造機 陳禹勳500出賽史上第3人預備

今年符合自由球員資格者，不少人將在來年成為大紀錄製造機，投手部門最可能「上架」的「雙陳」，陳禹勳有望在明年成為500場出賽投手史上第3人，陳鴻文若定位回歸後援，則百救援僅差M2，將是史上第5人。

陳禹勳出賽數已達445場，在史上投手出賽數排名第5、現役最多，而他前8季平均每年出賽55.6場，明年若能健康出賽，有機會一舉跨過門檻，成為史上第3位出賽滿500場的投手。

中職史上僅有2名投手完成500場出賽，分別是高建三（636場）、沈鈺傑（526場），但兩人獲得的待遇大不相同。

高建三在2012年5月27日台南球場對Lamigo桃猿隊之戰，於8局上登板投1局無失分，完成生涯第500場出賽，時為史上第一人，球團準備這個大日子已久，除了備有紀錄達陣時的看板，也安排他的老婆到場獻花。

沈鈺傑身披義大犀牛隊球衣時，2015年5月22日在花蓮球場客場對中信兄弟隊之戰完成500場出賽，當天他刻意留下比賽用球，還引起時任投手教練的羅博特不解，詢問他為何要留下球，一問之下才知道是他的500場出賽，趕緊向他道恭喜，球團則在6月6日主場賽前為他舉辦表揚儀式。

在陳禹勳之後，最接近500場出賽的投手還有王鏡銘（436）、官大元（427）、賴鴻誠（424）。

陳鴻文本季在富邦悍將隊先發輪值缺人手的情況下，季中臨危授命轉任先發，不僅稱職扛起任務，還展現出滿滿拚勁，始終都抱持「再給我1局」的態度，表現大受好評，也為自己端出可先發、可後援的絕佳賣相。

不管陳鴻文明年定位先發或後援，都有一道生涯紀錄要過，他距離生涯50勝差距1場，距離百救援則差2次，史上共4人完成百救援里程碑，分別是林岳平（129）、凱撒（124）、陳禹勳（118）、陳韻文（115）。