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中職／FA有大紀錄製造機 野手部門看「3林」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
今年符合自由球員資格者，不少人將在來年成為大紀錄製造機，打擊部門的「三林」--林智勝、林益全與林泓育都有大紀錄要挑戰。 聯合報系資料照
今年符合自由球員資格者，不少人將在來年成為大紀錄製造機，打擊部門的「三林」--林智勝、林益全與林泓育都有大紀錄要挑戰。 聯合報系資料照

今年符合自由球員資格者，不少人將在來年成為大紀錄製造機，打擊部門的「三林」，林智勝新球季的每一轟，都是中職前32年沒人到過的境界，林泓育也即將向200轟叩關，林益全邁向生涯安打王的時程則要等到2023、2024年。

林智勝已在2015年季後行使過一次FA，轉戰中信兄弟隊，讓他成為史上第一批透過這項制度轉隊的球員，也因二度行使轉隊費將減半，讓他的行情看漲，今年是否有機會成為二度行使史上第3人、二度轉隊史上第1人備受矚目。

林智勝生涯已累積289轟，追平張泰山、並列生涯全壘打王，新球季的每一轟都是新的紀錄，更有望跨向300轟，懸念在於紀錄誕生之際，他是身穿哪隊球衣。

林智勝近年受到傷勢、出賽定位影響，全壘打產量已不比全盛時期，但他在近日受訪時談到，若能給他固定先發機會，他可以保證明年完成300轟，展現對自身狀態的自信。

林泓育生涯已累積188轟，即將成為史上第4位完成200轟的強打，前3人依序是張泰山、林智勝、林益全；一旦林泓育達陣，再加上林益全，也將讓南英商工同梯有兩人一同進入「200轟俱樂部」，實屬不易。

林益全以長年穩定的生涯著稱，每年成績輸出不致落差太大，目前生涯累積1828安、排名史上第3，想要趕過張泰山（2134安）、彭政閔（2044安），還不在一季射程內，但以他現年36歲的年紀，中職生涯安打王的頭銜絕對在他的選手生涯射程內。

林智勝 林益全 林泓育

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