日職／新庄剛志讚火腿新洋投很強 嘆不應該剪短髮

火腿日前簽下陣中第三位洋將，為有大聯盟經驗的投手甘特（John Gant）。新監督新庄剛志對這名右投留下深刻的印象，並驚呼表示，「他真的要加盟火腿嗎，他很強耶」，對於他的實力毋庸置疑。但不按牌理出牌的新庄，也談及甘特剪掉長髮有點可惜。

甘特職涯從勇士發跡，在6年大聯盟生涯還效力過紅雀與雙城兩隊，總計繳出24勝26敗，防禦率3.89。新庄剛志也特別關注這名右投並表示，「我在YouTube看到他的影片，其中他的伸卡球讓我印象深刻，變速球也蠻不錯，我也對這則影片按了讚。」間接肯定甘特的能力。

話鋒一轉，新庄剛志突然提及甘特長髮的樣子，在之後聽聞他把頭髮剪掉，就難掩失望之情並表示，「有點可惜！應該繼續留著，這樣才有自己的風格。」

新庄剛志也期待甘特能在隊中扛下先發大任，並表明會創造一個環境，讓他有空間去發揮他的長才。對於成為火腿新戰將，甘特也開心表示，已經準備好去面對日職各種挑戰，從中學習吸取更多經驗。