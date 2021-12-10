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中職／兄弟四洋投離台 華德茲、羅傑斯盼明年再回來

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
德保拉、象魔力、羅傑斯及華德茲近日陸續搭機返鄉與家人團聚，兄弟球團製作影片讓它們向球迷告別。 中央社
德保拉、象魔力、羅傑斯及華德茲近日陸續搭機返鄉與家人團聚，兄弟球團製作影片讓它們向球迷告別。 中央社

中信兄弟隊周日將舉行封王遊行，但4名外籍投手將缺席，德保拉、象魔力、羅傑斯及華德茲近日陸續搭機返鄉與家人團聚，中信兄弟官方頻道今天放上四人在機場錄製的影片，透過影片提前向球迷說聲感謝。

象魔力今年趕在登錄大限前來台，例行賽雖僅出賽4場，但總冠軍賽中繼1.2局的貢獻，他很感謝這段時間受到的款待，大家一起拼戰拿下總冠軍，永遠不會忘記這段時光，「期待未來能再與大家見面。」

華德茲與象魔力同時間抵台，總冠軍賽先發拿下1勝，他說，很開心要回家了，感謝球迷進場支持，希望明年能再回來球隊繼續效力，「台灣的球迷，我愛你們。」

羅傑斯連續兩年來台效力，今年未被帶進總冠軍賽名單，但每一場都在場邊熱情加油，扮演休息區啦啦隊角色，他對於離開台灣有諸多不捨，但今年拿下了總冠軍，也感謝球團給予這兩年機會，希望明年還有機會再見面，最後用中、英文說出：「兄弟，Let's go」。

德保拉去年拿下三冠王，今年拿到防禦率、三振雙冠王，是兄弟連兩年打進總冠軍賽的大功臣，今年總冠軍賽出賽2場，拿下1勝、1次救援成功，他說：「感謝大家，要回家與家人分享這份榮耀，希望明年大家還能到場支持我們。」

中信兄弟 德保拉

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