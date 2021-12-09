中職／林華韋：悍將教頭不找外籍 多隊認為丘昌榮不錯

中華職業棒球大聯盟準富邦悍將隊領隊林華韋今天談及外傳新任教頭可能人選丘昌榮時說，丘昌榮表現有目共睹，不只一隊認為丘昌榮很不錯；此外，不會找外籍人士擔任總教練。

2022年2月將接任悍將領隊的林華韋上午受訪表示，原總教練洪一中轉任顧問，還在思考、尚未確定接任人選。

至於中信兄弟隊一軍首席教練丘昌榮是否接任，林華韋說，丘昌榮這幾年表現有目共睹，「不僅我們認為他不錯，複數以上球隊都認為他相當不錯」，現在擁有丘昌榮的球隊真的非常幸福。

是否可能找外籍人士掌兵符？林華韋表示，職業棒球隊技術層面雖重要，在地文化特色也很重要，他傾向短期內不會有國外人士擔任總教練；如果客座指導、借助技術，這肯定要，但總教練目前沒朝這方向思考。

媒體追問之前與洪一中傳不合的外籍教練布魯斯（Bruce Billings）是否可能回任，林華韋說，短期內沒這想法，但如果總教練人選確定，總教練有自己的想法也會尊重。

悍將過去屢傳「茶壺風暴」，相當強調溝通重要性的林華韋表示，不僅球員，教練團間彼此想法、討論非常重要，希望透過這種方式聽聽大家聲音，解決問題，成為凝聚力非常強的團隊。除技術面，還有精神面，希望從教育立場做好，球隊才會強起來。

除人員不合，悍將「旅外幫」相關問題也常被討論；林華韋表示，球隊確實很多旅外球員，他不只透過場上觀察，也會透過個人談話個別了解，「他們技術上沒有話說，態度上去了解後，希望引導他們知道球隊未來走向。」