中職／林華韋帶過無數子弟兵 唯一比他資深是這位傳奇

棒壇大老林華韋接任富邦悍將隊領隊，明年將展開個人「職棒元年」，他在中職各隊都有很多子弟兵，甚至多人已經當上總教練；但林華韋過去擔任中華隊總教練時，曾經帶過比他資深的前輩，寫下棒界罕見紀錄，這位傳奇人物就是「大郭」郭源治。

林華韋曾是1984年洛杉磯奧運國手，當年在棒球表演賽奪下銅牌，隔年卸下球身分才28歲，1990年首次擔任中華隊教練，歷經多年國家隊經驗，1999年首次接掌兵符，在南韓首都漢城（已改名首爾）進行的亞洲錦標賽是第1項正式國際賽，攸關隔年雪梨奧運參賽權。

當時中華隊集結投打菁英，蔡仲南對決松坂大輔成為經典戰役，郭源治對南韓隊之戰登板先發，更讓對手大感意外，根本想都想不到；中華隊對日本隊1：2輸球，對南韓隊打到延長11局4：5落敗，未能前進雪梨奧運，但這兩場重要比賽至今仍讓許多老球迷難忘。

擁有16年旅日經驗的郭源治，當年是和信鯨隊投手，以43歲的年紀進入中華隊，在亞錦賽和洪一中搭檔投捕，兩人加起來超過80歲，至今仍是中華隊投捕最高齡紀錄。

郭源治過去在華興青少棒、青棒、輔仁大學大林華韋一屆，兩人曾經同校8年，大郭後來在1999年亞錦賽成為學弟的子弟兵，一度成為熱門話題；中華隊對南韓隊之戰，南韓隊總教練朱性魯一直認為，許銘傑將是先發投手，沒想到林華韋竟然派出郭源治，全隊確實嚇了一大跳。

值得一提的是，松坂當年還是日職西武隊菜鳥投手，在選手村碰到郭源治，當場90度鞠躬致敬，大郭曾經親口證實此事。

當年中華隊成員包括黃忠義、洪一中、陳連宏、黃甘霖，後來都成為中職總教練，馮勝賢更當上聯盟祕書長，林華韋過了22年後進入中職，扛起重整悍將隊的重任，明年球季值得期待。