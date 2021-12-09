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青棒／富邦U-18邀請賽12日開打 穀保化身新北藍隊迎敵

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽12日開打，全國16隊參賽。圖／富邦悍將隊提供
新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽12日開打，全國16隊參賽。圖／富邦悍將隊提供

2021新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽12日開打，今年共有16隊參賽，包括地主新北市分成藍、白兩隊，藍以剛獲黑豹旗亞軍的穀保家商為主體，白隊由秀峰高中、鶯歌工商、崇義高中、莊敬高職組成聯隊，富邦悍將隊內野手王正棠擔任本屆賽事活動大使。

新北市教育局表示，針對棒球運動訂有一系列計畫，包括舉辦U-12、U-15全國賽、U-18國際性賽事，為棒球選手提供一個切磋球技的舞臺，U-18邀請賽今年將是第4屆，近兩年受到疫情影響，擴大國內參賽隊伍達16隊。

本屆以「Become stronger」為賽事標語，象徵青棒階段是球員球技成熟、變得更強的轉捩點，更期望通過疫情考驗後，這項賽事年年成長與茁壯，成為青棒選手爭取個人技術成長與表現的指標性賽事。

王正棠特別以學長的角色分享高中時期訓練過程，勉勵青棒選手把握這個階段，讓自己變得更強大，也希望球員藉由U-18邀請賽將平常練習的心血、努力的成果展現在賽場上，讓自己「Become stronger」。

本屆比賽12日到18日在新莊、三重棒球場展開，全程於MOMOTV、智林體育台及YouTube轉播，32場比賽都免費入場，賽事即時訊息及相關贈獎活動可上「新北富邦國際城市u18棒球邀請賽」臉書粉絲專頁及「新北學Bar」。

新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽12日開打，本屆標語是「Become stronger」。圖／富邦悍將隊提供
新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽12日開打，本屆標語是「Become stronger」。圖／富邦悍將隊提供

棒球 穀保家商 富邦悍將

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