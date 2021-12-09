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中職／單季打擊率創個人新低 王正棠甩掉傷痛再出發

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
王正棠擔任新北富邦國際城市U18棒球邀請賽的活動大使，鼓勵青棒球員好好發揮。圖／富邦悍將隊提供
王正棠擔任新北富邦國際城市U18棒球邀請賽的活動大使，鼓勵青棒球員好好發揮。圖／富邦悍將隊提供

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽12日開打，富邦悍將隊內野手王正棠擔任活動大使，今天在開賽記者會上勉勵青棒球員，也期許自己在明年球季愈來愈好，他說：「突破自我，一年比一年進步。」

王正棠效力悍將隊4年，今年出賽90場繳出打擊率2成35、全壘打5支、打點50分的成績，單季打擊率寫下個人最低紀錄。

他表示，季中曾經受傷，出賽數和打擊表現都受影響，目前在高雄透過訓練師，對傷處進行強化，希望新球季可以更好。

王正棠目前自主訓練的重點，主要是強化腿和側腹斜肌，就是之前身體不適之處，希望透過訓練增強肌力，全力備戰新球季，他說：「今年球季太長，確實有疲勞的感覺。」

王正棠出身穀保家商、台灣體育運動大學，回顧自己青棒生涯，很享受和隊友一起苦一起笑的時光，但也提醒後輩，一定要清楚知道每次練球的重點，才能更快進入比賽狀況。

棒球 穀保家商 富邦悍將

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