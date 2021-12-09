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中職／樂天教練調整 劉家豪離隊道感謝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊捕手與捕手教練劉家豪（右）賽前練習。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊捕手與捕手教練劉家豪（右）賽前練習。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊今天傳出教練團改組消息，一軍首席教練林政賢、投捕教練劉家豪都因生涯規劃離隊，二軍投手教練曾翊誠則未獲續留，劉家豪也在個人臉書上貼出感謝文，。

猿隊連兩年未打進季後賽，總教練曾豪駒明年將續掌兵符，也是三年複數年合約的最後一年，但教練團也有改組，林政賢、劉家豪、曾翊誠都將離隊，外傳另有日籍教練將加入。

林振賢從2004年擔任La New熊隊外野兼跑壘教練開始，一路經過Lamigo到現在的樂天時期，歷任二軍總教練、一軍首席教練等職務。

劉家豪則是從La New熊隊練習生開始，2006年成為正式球員，打了9年職棒，到2015年正式轉任投捕教練至今，也曾擔任過冬季聯盟中職聯隊、2019年世界12強賽中華隊教練。

劉家豪今天也在個人臉書上表示，對於這天的到來已有心理準備，慶幸自己執教生涯出現過兩位金手套，但重點仍是球員自己的能力，自己看到他們的成長而感到驕傲，「現在我得離開這個最熟悉的球隊，你們得更加努力的充實自己，為球隊跟自己打出一片天。」

劉家豪也感謝La New熊隊老闆劉保佑以及樂天球團，也謝謝一路以來的球迷，「你們的球場上的加油吶喊跟指教我都有聽到看到，那是永生難忘的回憶。」

樂天桃猿 林政賢 劉保佑

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