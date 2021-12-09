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中職／林校長變成林領隊 王正棠：當下有點驚訝

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
王正棠對於「林校長」林華韋接任悍將領隊有些訝異。圖／富邦悍將隊提供
王正棠對於「林校長」林華韋接任悍將領隊有些訝異。圖／富邦悍將隊提供

台灣體育運動大學前校長林華韋接任富邦悍將隊領隊，將從明年2月1日起生效，悍將隊內野手王正棠過去就是台灣體大球員，他說：「完全沒想到，聽到這個消息時，當下有點驚訝。」

富邦集團30年前開始贊助台體大，掛名富邦公牛隊，培養出不少職棒好手，王正棠也是其中之一，但他完全沒想到，以前的林校長現在竟然變成林領隊，坦言有些訝異。

王正棠說：「對校長的印象就是很端莊，感覺很有禮貌，因為他都穿西裝。」

林華韋擔任台灣體大校長期間，儘管校務繁忙，還是非常關心長期投注心力的棒球隊。

王正棠表示，自己在台灣體大時，校長比較少來球隊，但有空就會出現，勉勵全隊球員。

悍將最近因為教練團即將異動，尤其原任教頭洪一中轉任顧問，成為季後最大話題，王正棠說：「不會受到困擾，還是專注訓練，不會看這些東西。」

林華韋 富邦悍將 棒球

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