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中職／失冠不甘心嘴巴卻很誠實 陳傑憲：「地瓜球好吃」引戰
統一獅今年台灣大賽遭中信兄弟無情橫掃，只能摸摸鼻子力拼明年再戰。獅隊外野三帥之一陳傑憲，今日在IG發一張與兄弟奪冠背板合照的照片，原來是廠商慶祝中信兄弟封王發放100份地瓜球，陳傑憲並表示雖然不甘心但手中的地瓜球還是要吃，引發不少網友熱議，也讓大批獅迷不禁悲從中來。
陳傑憲本季表現起伏不定，雖為隊中主力戰將，卻屢屢表現低迷，無法提升球隊士氣，在台灣大賽15打數僅敲出3支安打，打擊火力頻頻熄火，也埋下這次無緣衛冕冠軍的原因之一。但陳傑憲也不因此氣餒，日前在臉書除了感謝球迷支持，也誓言明年將捲土歸來，鎖定總冠軍。
而似乎還處在台灣大賽被打爆的陰霾中，陳傑憲在IG發布一張與「中信兄弟勇奪年度總冠軍」字眼的背板合照，上頭還寫免費贈送100份地瓜球祝賀兄弟奪冠，也讓陳傑憲無奈寫下，「很不甘心…但地瓜球好好吃」，此篇動態也引來不少球迷吐槽表示，「嘴巴上說不要，身體卻…」、「笑死 還敢吃啊」、「抓到了，原來是卧底」、「真的好香 真讓我觸景傷情」、「一成打擊率的不甘 用地瓜球討回。」
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