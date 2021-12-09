中職／失冠不甘心嘴巴卻很誠實 陳傑憲：「地瓜球好吃」引戰

統一獅今年台灣大賽遭中信兄弟無情橫掃，只能摸摸鼻子力拼明年再戰。獅隊外野三帥之一陳傑憲，今日在IG發一張與兄弟奪冠背板合照的照片，原來是廠商慶祝中信兄弟封王發放100份地瓜球，陳傑憲並表示雖然不甘心但手中的地瓜球還是要吃，引發不少網友熱議，也讓大批獅迷不禁悲從中來。

陳傑憲本季表現起伏不定，雖為隊中主力戰將，卻屢屢表現低迷，無法提升球隊士氣，在台灣大賽15打數僅敲出3支安打，打擊火力頻頻熄火，也埋下這次無緣衛冕冠軍的原因之一。但陳傑憲也不因此氣餒，日前在臉書除了感謝球迷支持，也誓言明年將捲土歸來，鎖定總冠軍。