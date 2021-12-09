聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／「隔壁床阿伯」另有其人 李振昌臉書澄清：不是我啦
中信兄弟在台灣大賽稱霸後，奪冠功臣詹子賢與李振昌攜手前往醫院進行骨刺手術。其中詹子賢曾賣關子表示「隔壁阿伯」要教他指叉球，而如今真相揭曉不是李振昌而是真的另有其人，李振昌也在臉書澄清:「不是在說我啦!」
李振昌與詹子賢日前在高雄長庚醫院進行骨刺手術，術後復原進度良好，很快就能復出與球迷球場相見。他們也在臉書向粉絲報平安，並感謝醫療團隊細心照料。
李振昌在粉絲團提到，「這幾年手的狀況時好時壞，但沒達成總冠軍目標自己不能放棄！」、「到了總冠軍戰時我的狀況很好，很神奇那時我的手居然完全不痛，很多人都問我你真的要開嗎」，那時似乎有股奇妙的力量將他手的傷病問題一鍵清除。
而日前詹子賢先前也提到，「我隔壁阿伯說要教我指叉球」引起不少球迷熱議，網友也紛紛猜測是隊友李振昌。如今李振昌也跳出來澄清表示，「隔壁床阿伯真有其人，但不是在說我啦」，並直言表明他無法教指叉球，因為那不是他的決勝球。許多網友也被逗得樂開懷，並玩笑留言「沒有阿伯這麼帥的辣」、「你的拿手是古溜的滑球，而且這麼帥~怎麼想都跟隔壁阿伯不符。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言