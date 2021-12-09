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中職／國際球探報告 味全超級新人徐若熙前途無可限量

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍怪物新人徐若熙前途被看好。 記者季相儒攝影
味全龍怪物新人徐若熙前途被看好。 記者季相儒攝影

美國數據媒體網站《FanGraphs》，近日更新最新國際球員排行，其中中華職棒共有6名球員上榜，另外台灣排名最高的味全龍徐若熙，更被看好有大好前程。

此篇名單排名，由日職歐力士王牌投手山本由伸55分榮登第一，第二名則是韓職證券英雄外野手李政厚拿下。而徐若熙則在滿分80分當中獲得40分，排名33成台灣球員最高，另外入榜的中職球員還包括，中信兄弟19歲小將宋晟睿、統一獅強打林安可、林子豪、味全龍吉力吉撈鞏冠、富邦悍將江少慶。

據球探報告指出，現年21歲投手徐若熙，在去年經歷骨刺手術後，並無造成大礙，甚至還能保持高水準的表現。在今年球季球速大部分落在92-94英哩範圍的穩定控球，且能夠製造讓打者揮空的指叉球，整體表現具協調性、爆發力與平衡，之後也被看好有望挑戰棒球最高殿堂。

初生之犢不畏虎的徐若熙，初登板就創下生涯頭11個出局數都是三振的優異表現。味全龍總教練葉君璋也曾表示，將會培育徐若熙並把目標放眼至旅外發展，也讓這名怪物新人未來前景無可限量。

而新秀大物宋晟睿，本季展現頂級守備，也被看好有望在2027年前進大聯盟，球探指出他腳程速度飛，從右打區到一壘只要4.08秒。未來如果打擊能力在進化，勢必能成為球隊中不可多得的主力戰將。

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