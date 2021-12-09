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中職／避免再現「內訌邦」 林華韋：做好溝通工作
棒壇大佬林華韋將在明年2月起正式接任富邦悍將隊領隊，如何避免「宇宙邦」變「內訌邦」，將是就職後的一大重點，林華韋今日在視訊記者會上表示，會努力做好溝通工作，建立起屬於富邦悍將的棒球文化。
富邦集團入主悍將以來，連五年都與總冠軍賽無緣，球員名單攤開來十分豪華，卻是場下新聞多過場上表現，林華韋認為，悍將球隊很有競爭力，但棒球場上是成敗論英雄，「我想有很多細節未來可以更好，這是我未來上任後主要工作。」
林華韋指出，教練團和球員共同目標是拿下冠軍，沒有人是完美的，何況球隊是由球員、教練以及行政團隊組成，「只要每個人進步一些，團隊就會更強，我會努力做好溝通的工作，共同建立富邦悍將的棒球文化，希望可以符合球迷期待。」
決定從國立台灣體育運動大學校長投身到第一次的職棒領隊角色，林華韋表示：「我在台體大服務超過30年，在快退休的時候，富邦提供給我一個熟悉又陌生的環境挑戰，這是很難得的舞台。」
林華韋指出，30年前感受到蔡明忠、蔡明興兩位董事長對棒球的支持，在當年職棒正熱的環境下，許多企業選擇投入職棒，但富邦選擇支持學生棒球，1993年起贊助台體大棒球隊，培育出不少球員，「要這樣做需要一股傻勁，感謝之外我也非常感動」。
接任悍將領隊後，林華韋也希望在前領隊、富邦育樂董事長蔡承儒帶領下，幫助富邦悍將成為一支有「棒球魂」的球隊。
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