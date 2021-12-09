快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／避免再現「內訌邦」 林華韋：做好溝通工作

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將新任領隊林華韋舉行視訊記者會。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將新任領隊林華韋舉行視訊記者會。圖／富邦悍將隊提供

棒壇大佬林華韋將在明年2月起正式接任富邦悍將隊領隊，如何避免「宇宙邦」變「內訌邦」，將是就職後的一大重點，林華韋今日在視訊記者會上表示，會努力做好溝通工作，建立起屬於富邦悍將的棒球文化。

富邦集團入主悍將以來，連五年都與總冠軍賽無緣，球員名單攤開來十分豪華，卻是場下新聞多過場上表現，林華韋認為，悍將球隊很有競爭力，但棒球場上是成敗論英雄，「我想有很多細節未來可以更好，這是我未來上任後主要工作。」

林華韋指出，教練團和球員共同目標是拿下冠軍，沒有人是完美的，何況球隊是由球員、教練以及行政團隊組成，「只要每個人進步一些，團隊就會更強，我會努力做好溝通的工作，共同建立富邦悍將的棒球文化，希望可以符合球迷期待。」

決定從國立台灣體育運動大學校長投身到第一次的職棒領隊角色，林華韋表示：「我在台體大服務超過30年，在快退休的時候，富邦提供給我一個熟悉又陌生的環境挑戰，這是很難得的舞台。」

林華韋指出，30年前感受到蔡明忠、蔡明興兩位董事長對棒球的支持，在當年職棒正熱的環境下，許多企業選擇投入職棒，但富邦選擇支持學生棒球，1993年起贊助台體大棒球隊，培育出不少球員，「要這樣做需要一股傻勁，感謝之外我也非常感動」。

接任悍將領隊後，林華韋也希望在前領隊、富邦育樂董事長蔡承儒帶領下，幫助富邦悍將成為一支有「棒球魂」的球隊。

棒球 林華韋 富邦悍將

延伸閱讀

中職／悍將續留沈鈺傑換職務 郭泰源、陳金鋒繼續合作

中職／悍將全力慰留陳鴻文、林益全 但胡金龍去向未定

中職／林華韋談弊案不實報導 「沒有任何官司在身上」

中職／富邦悍將總教練未公布 最晚1月出爐

相關新聞

中職／林華韋帶過無數子弟兵 唯一比他資深是這位傳奇

棒壇大老林華韋接任富邦悍將隊領隊，明年將展開個人「職棒元年」，他在中職各隊都有很多子弟兵，甚至多人已經當上總教練；但林華...

中職／樂天教練調整 劉家豪離隊道感謝

樂天桃猿隊今天傳出教練團改組消息，一軍首席教練林政賢、投捕教練劉家豪都因生涯規劃離隊，二軍投手教練曾翊誠則未獲續留，劉家...

中職／林華韋親上火線 洪一中確定轉顧問、教練團多數續留

富邦悍將隊近期教練團改組傳聞多，新任領隊林華韋今日親上火線，透過視訊接受媒體訪問，也透露總教練洪一中等多數教練都會續留，...

中職／悍將全力慰留陳鴻文、林益全 但胡金龍去向未定

富邦悍將隊進入教練團改組期，然而60人保留名單、自由球員行使時程迫在眉睫，新任領隊林華韋表示，會盡全力留下陳鴻文、林益全...

中職／悍將續留沈鈺傑換職務 郭泰源、陳金鋒繼續合作

富邦悍將隊新任領隊林華韋將在明年2月1日正式上任，今日說明近期教練團、行政團隊改組進度，原副領隊沈鈺傑續留，但職務仍在討...

日職／史上三冠王投手薪情 千賀最驚人、齊藤最可惜

歐力士強投山本由伸今年風光無比，以18勝、1.39防禦率、206次奪三振、0.783勝率、4場完封成為洋聯投手「5冠王」，並一致通過獲得象徵NPB投手最高榮譽的澤村賞。 現在令人好奇的是，累積經

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。