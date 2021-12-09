中職／悍將續留沈鈺傑換職務 郭泰源、陳金鋒繼續合作

富邦悍將隊新任領隊林華韋將在明年2月1日正式上任，今日說明近期教練團、行政團隊改組進度，原副領隊沈鈺傑續留，但職務仍在討論中，顧問郭泰源、陳金鋒也都會繼續合作。

林華韋今天中午舉行視訊記者會，與行政副領隊陳昭如一同出席，對於行政團隊安排，林華韋表示，陳昭如的職務不變，沈鈺傑、郭泰源、陳金鋒也會繼續合作，但未來角色跟權責尚未完全定案，仍要與相關人士討論。

外傳沈鈺傑將離開副領隊職務，林華韋也透露，沈鈺傑未來的職務仍在思考中，還沒做最終定案。

由於沈鈺傑原本職務以農場、戰力規劃補強為主，主要負責球探、情蒐等面向，這幾個部門成員是否跟著異動？林華韋表示，這方面需要尊重新任教練團，討論後再做相關安排、調整。