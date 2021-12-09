中職／悍將全力慰留陳鴻文、林益全 但胡金龍去向未定

富邦悍將隊進入教練團改組期，然而60人保留名單、自由球員行使時程迫在眉睫，新任領隊林華韋表示，會盡全力留下陳鴻文、林益全，至於胡金龍會不會留在60人名單中則不予評論。

悍將今年有林益全、張正偉、方克偉、陳凱倫、陳鴻文、林晨樺等6人具備自由球員資格，與樂天桃猿隊並列最多，對於這些球員，林華韋表示會全力慰留，同時也持續評估吸收其他優秀球員的可能性。

林益全。 聯合報系資料照 記者黃仲裕／攝影

12月20日是中職規定各隊提交60人保留名單的最後期限，然而悍將教練團至今尚未完全確定，林華韋表示，會跟已經確認的教練以及顧問郭泰源、陳金鋒討論，做出最後決定，但至於胡金龍是否在其中，則不會針對單一人選回覆。

林華韋表示，球員相關安排都持續了解，悍將中生代球員都有一定進步，新生代成員在今年球賽最後階段也有不錯表現，「未來如何幫助球員在他自己的位置有最好發揮，這部分要借助教練團的能力」。