中職／獅隊鐵粉賴清德詢問林靖凱：為什麼只打四場？

關懷盃即將開打，副總統賴清德也邀請眾中職球星前來總統府一同宣傳。而身為資深獅迷的賴清德當然沒忘總冠軍賽被兄弟橫掃的傷痛，一見到統一獅主力內野林靖凱就玩笑逼問:「「為什麼只打四場而已？」，語畢讓全場大笑。

獅隊今年慘遭兄弟無情4連勝橫掃，苦吞敗戰。身為統一獅鐵粉的賴清德，一見到林智勝，就嘆氣的說，「「唉，果然兄弟贏了」，接者轉頭質問林靖凱「說! 為什麼只打四場」；林靖凱則是有些驚慌地指著高國慶，將問題丟給學長。高國慶也趕緊出面道歉，賴清德隨後再補上一刀，「對不起球迷！我告訴你」，幫全台獅迷們打抱不平。

賴清德也談起球隊調度，直言指出獅隊內野的癥結，「看陳鏞基跑來跑去的，一下三壘、一下游擊手，內野都不固定」。高國慶則虛心受教，並稱賴清德是專業的。

曾擔任台南市長的賴清德，與稱霸台南主場的統一獅有著特殊情誼，並時常用行動支持，與球迷一起進球場同樂，甚至在去年擔任例行賽球評，親身感受延長賽的熱血沸騰。

賴清德也在粉絲團釋出關懷盃，他表示，寫下「傳承是關懷盃最重大的意義，不管再怎麼有名、路途再怎麼遙遠，都要回到當年訓練的球場，將經驗、目標、夢想傳承下去。」力邀民眾前往花蓮同樂，用行動支持原鄉棒球。