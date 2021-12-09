中職／林華韋談弊案不實報導 「沒有任何官司在身上」

63歲棒壇大老林華韋首次踏進中職領域，成為富邦悍將隊新任領隊，過去在台灣體育運動大學校長任內，被影射涉入工程弊案的不實報導，再度成為話題，林華韋今天重申自己完全清白，沒有任何官司在身上。

悍將首任領隊蔡承儒卸職，把位置交給林華韋，將從明年2月1日起上任，改組教練團、整頓球隊紀律成為重點。

之前有媒體影射林華韋涉入學校工程弊案，重量級體壇人士包括中華奧會主席林鴻道、前主席蔡辰威都表達遺憾，林華韋當時也強調，不實報導已重傷台體大和他的榮譽。

林華韋今天首度以悍將領隊身分面對媒體，談到這起往事，再度表明態度；他說，這是不實報導，查無實證，教育部專案小組也有派員到學校，查無不法，已經結案。