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中職／林華韋談弊案不實報導 「沒有任何官司在身上」

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
林華韋首度以悍將領隊身分面對媒體。圖／富邦悍將隊提供
林華韋首度以悍將領隊身分面對媒體。圖／富邦悍將隊提供

63歲棒壇大老林華韋首次踏進中職領域，成為富邦悍將隊新任領隊，過去在台灣體育運動大學校長任內，被影射涉入工程弊案的不實報導，再度成為話題，林華韋今天重申自己完全清白，沒有任何官司在身上。

悍將首任領隊蔡承儒卸職，把位置交給林華韋，將從明年2月1日起上任，改組教練團、整頓球隊紀律成為重點。

之前有媒體影射林華韋涉入學校工程弊案，重量級體壇人士包括中華奧會主席林鴻道、前主席蔡辰威都表達遺憾，林華韋當時也強調，不實報導已重傷台體大和他的榮譽。

林華韋今天首度以悍將領隊身分面對媒體，談到這起往事，再度表明態度；他說，這是不實報導，查無實證，教育部專案小組也有派員到學校，查無不法，已經結案。

林華韋 蔡承儒 富邦悍將

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