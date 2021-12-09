聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林華韋談弊案不實報導 「沒有任何官司在身上」
63歲棒壇大老林華韋首次踏進中職領域，成為富邦悍將隊新任領隊，過去在台灣體育運動大學校長任內，被影射涉入工程弊案的不實報導，再度成為話題，林華韋今天重申自己完全清白，沒有任何官司在身上。
悍將首任領隊蔡承儒卸職，把位置交給林華韋，將從明年2月1日起上任，改組教練團、整頓球隊紀律成為重點。
之前有媒體影射林華韋涉入學校工程弊案，重量級體壇人士包括中華奧會主席林鴻道、前主席蔡辰威都表達遺憾，林華韋當時也強調，不實報導已重傷台體大和他的榮譽。
林華韋今天首度以悍將領隊身分面對媒體，談到這起往事，再度表明態度；他說，這是不實報導，查無實證，教育部專案小組也有派員到學校，查無不法，已經結案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言