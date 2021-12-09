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中職／富邦悍將總教練未公布 最晚1月出爐

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將新任領隊林華韋舉行線上記者會。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將新任領隊林華韋舉行線上記者會。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊總教練洪一中將轉任顧問，留下的懸缺將由誰接手？新任領隊林華韋表示，要等教練團整體確認後才會公布，最晚1月會出爐。

林華韋今天舉行線上記者會接受媒體訪問，談及新球季的教練團安排，他表示：「教練團的人事同樣還在討論中，最新進度是，原來教練團，包括總教練洪一中確定續留。」林華韋也透露洪一中雖然續留，不過未來職務將轉為顧問。

總教練一職攸關球隊前進方向，外傳名單包括丘昌榮在內有多位人選，不過今日仍未公布新任教頭名字，林華韋表示：「目前無法照單一人選公布，未來會找時間完整公布教練團名單。」

對於總教練的徵才來源，林華韋表示，無論內部或外部都有優秀人才，需要進行綜合性評估，因此還在思考當中。

悍將明年球季教練團人選、職務都會有大變動，恐怕非一時半刻可以確定，教練團整體名單何時出爐？林華韋表示：「最晚會在明年1月發布。」

林華韋 洪一中 丘昌榮

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