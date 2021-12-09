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中職／林華韋親上火線 洪一中確定轉顧問、教練團多數續留

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
洪一中確定轉任悍將顧問。 中央社
洪一中確定轉任悍將顧問。 中央社

富邦悍將隊近期教練團改組傳聞多，新任領隊林華韋今日親上火線，透過視訊接受媒體訪問，也透露總教練洪一中等多數教練都會續留，但職務可能更動，洪一中將轉任顧問。

悍將現任總教練洪一中日前向球團請辭獲得證實，領隊林華韋表示，原有教練團中，多數成員都會續約，繼續一起努力，但職務可能更動，目前只有洪一中確定轉任顧問。

林華韋也點名，郭建霖、黃浩然、林正豐、鍾承祐、陳威志、鄭兆行、施金典、徐育澄、陳柏穎都會留任，但也強調並非最終名單，一、二軍教練團如何安排也還未定案，「實際工作內容要開會後才能敲定，不是只有這幾位」。

今年的一軍牛棚教練吳俊良、外野教練黃甘霖以及二軍總教練余文彬未在上述名單內，林華韋表示，會持續討論，評估這三位教練的功能性，有最後決定會由球團統一對外說明。

而林華韋也證實二軍首席教練陳瑞振離隊，「他在先前已經提出請辭，雖然覺得非常可惜，但是尊重個人選擇，也祝福他未來有好的發展」。

富邦悍將新任領隊林華韋舉行線上記者會。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將新任領隊林華韋舉行線上記者會。 圖／富邦悍將隊提供

林華韋 洪一中

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