中職／索沙、加百利冬盟正面對決 都遭無情挨轟

前富邦悍將洋投索沙，經十字韌帶重建手術傷癒復出，近日也加盟多明尼加冬盟東方之星隊，力求好表現，但昨日先發對決巨人隊，慘遭無情打爆，投2.1局就丟失5分有4分責失，還被前國聯全壘打王歐蘇納（Marcell Ozuna）砲轟。

索沙前一戰對上東方公牛隊，以中繼之姿在4局下登板投球，繳出3局無失分好投，甚至還解決曾單季敲出28轟的前道奇強打者普伊格（Yasiel Puig）。但昨日改以先發出戰巨人表現不穩定，在第三局被2020年國聯全壘打與打點雙冠王歐蘇納轟出一記兩分大砲，最終只投了2.1局就黯然退場，丟掉5分有4分責失。

值得一提的是巨人先發投手是本季曾效力中職中信兄弟隊的洋投加百利(Gabriel Ynoa)，他在季中因家庭因素提前離隊，此戰等於是變相的中職洋投對決，不過加百利表現也是五十步笑百步，在第二局也挨了2發全壘打，主投3局被敲6安但無關勝敗，最終還是由巨人隊以5:4拿下勝利。