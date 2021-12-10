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富邦悍將洪教主跌落天壇 胡金龍可將「潛龍出海」？

聯合新聞網 / Dennis
洪一中掛冠求去，是否意味著前隊長胡金龍的歸隊日進入倒數時刻，令人十分好奇。 報系資料照
洪一中掛冠求去，是否意味著前隊長胡金龍的歸隊日進入倒數時刻，令人十分好奇。 報系資料照

中華職棒31年日前在爪迷們殷頸期盼下，以拋下黃色彩帶方式，畫下句點，好不容易擺脫了「安心亞」悲情。反觀，同樣身為金控球團的富邦悍將，仍是深陷在一股愁雲慘霧低氣壓之中。

早在球季仍未結束前，富邦悍將投手教練布魯斯曾與總教練洪一中發生爭執，隔日即返回美國事件。對此，球團並未對外做出太多說明，確引發邦迷們不滿。而悍將以年度54勝62負，勝率無法突破5成作收。

千勝教練洪一中在富邦第二個球季，就是無法中興這支中職最富有天份的球隊。然而就當人們依舊期待洪總明年將如何施法挽救悍將的同時，竟然傳出請辭消息。而這項傳聞得到新任領隊林華韋證實。在短短的一個月內，如此多重要管理職缺走馬換任，只能說明，先前的管理階層已經沒有辦法掌控球員休息室了。

富邦更換領隊林華韋的證實，只能說明，先前球隊管理階層已沒有辦法掌控球員休息室。 報系資料照
富邦更換領隊林華韋的證實，只能說明，先前球隊管理階層已沒有辦法掌控球員休息室。 報系資料照

雖洪一中總教練辭呈尚未正式被批准，但不難看出，宇宙邦休息室已經不是人稱「諸葛洪中」的洪總可駕馭。心力交瘁的他看似求去心意已決，相信季末球迷們都可從電視鏡頭中感受到他的無力感。然而洪總掛冠求去是否意味著前隊長胡金龍歸隊日進入倒數時刻，令人十分好奇。

胡金龍去年球季初因為在南英校友LINE群組裡的一句：「打爆富邦換總A 」，雖事後解釋非本人所言，可是即透露出球團內的茶壺風暴已醞釀許久。而群組裡所指的總A，就是當時才剛以長約風光入主的洪一中。因此就算身為球隊的領袖人物，在得不到球團諒解，且洪總則是得到老闆力挺下，隨即遭到球團冷凍至今。

胡金龍在過去將近兩年的仿佛球監的日子裡，不少球迷期待胡金龍的歸期，但都看似遙遙無期，至少在當時領導班子主政時是不可能的。所以說，如果洪總真的請辭獲准，再加上現今管理階層大搬風下，邦迷能否再一次見到這位中職打擊能力最好的打者站上打擊區，又或者坐上教練席？

千勝教練洪一中在富邦第二個球季，無法中興這支中職最富有天份的球隊。 報系資料照
千勝教練洪一中在富邦第二個球季，無法中興這支中職最富有天份的球隊。 報系資料照

胡金龍的回歸也許是宇宙邦能否中興的一記萬靈丹，畢竟一直以來身為陣中領袖的他，最能夠知道如何得到球員的支持。當然，這也只是一個假設，宇宙邦的問題早已盤根錯節，就要看現任的主事者要如何小心處理，畢竟經營球團就要對得起買票入場邦迷。邦迷每次入場所期待的焦點不應該是只有場邊富邦Angels而已！

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