日職／史上三冠王投手薪情 千賀最驚人、齊藤最可惜

歐力士強投山本由伸今年風光無比，以18勝、1.39防禦率、206次奪三振、0.783勝率、4場完封成為洋聯投手「5冠王」，並一致通過獲得象徵NPB投手最高榮譽的澤村賞。

現在令人好奇的是，累積經過這一大票驚人的成績數據之後，山本由伸明年的身價會漲到什麼樣的程度？！跟過去的多冠王相比，又有哪些優勢呢？

山本由伸之前，最近的一次投手三冠王是2020年的千賀滉大，他在2020年投出11勝、2.16防禦率、149次奪三振，雖然帳面上的勝場數、奪三振數都較少，不過主要這一年是因為疫情減少場次至120場的緣故。軟銀獲得優勝以及日本一，因此無損千賀滉大的貢獻度，獲得加薪1億，從3億升到4億日圓，比他育成選手的第一年球季所領的270萬日圓，足足成長148倍，成為當時的話題。這個球季千賀雖然因傷缺陣一段時間，加上軟銀落居B級，但仍不改大手筆特色，與千賀滉大簽下5年合約，2022年年薪再漲到6億日圓，與育成時期相比，差距已經來到222倍，十分驚人。

至於上一個跟山本由伸成績比較接近的是前軟銀強投齊藤和巳，2006年他投出18勝5敗、防禦率1.75、205次奪三振，除了拿下投手3冠王之外，完封數、勝率都是洋聯第一，也獲得當年的NPB澤村賞。不過由於前一年（2005年）齊藤和巳投出16勝1敗之後，年底軟銀就提前與他簽下3年總額7億5,000萬日圓的大型合約，因此獲得3冠王之後反而沒有飆漲上去。齊藤和巳後來因為傷勢困擾於2010年球季結束後高掛球衣，他的生涯最高年薪也只停留在2億5,000萬，與許多史上名投相比，顯得可惜。

至於平成最後的3冠王菅野智之，2018年成績是15勝、防禦率2.14、200次奪三振，即使那一年巨人隊無法奪冠，不過巨人球團還是肯定菅野智之連續兩年澤村賞的榮耀，讓他從4億5,000萬一口氣調薪到6億5,000萬日圓，追平佐佐主浩的日本選手最高薪紀錄。去年在田中將大回歸之前，更一度以8億日圓躍居「第一高薪」。

今年9億的田中將大（4勝8敗、防禦率3.11）、8億的菅野智之（6勝7敗、防禦率3.19），兩名今年原本都應該在MLB舞台上的投手，留在NPB竟然都是只有敗多於勝，完全不符合身價的成績，反倒是年薪僅1億5,000萬的山本由伸成為當紅炸子雞。綜合與這些經典強投的比較，歐力士今年順利奪冠，球團給予山本由伸調薪加倍，年薪至少從1億5000萬調升到3億日圓，才符合對於他貢獻度的肯定。

歐力士王牌投手山本由伸是2021年洋聯投手五冠王，明年的薪資勢必從現在的1億5000萬日圓大幅調升。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

歐力士陣中第二號先發投手宮城大彌已經完成談薪，成長4,130萬之後來到5,000萬日圓；另一名主力先發田嶋大樹也加薪3,800萬來到8,000萬日圓。依照這樣的調薪比例，加上相隔25年之久奪下聯盟優勝的「慶祝行情」，山本由伸飆漲到4億以上不是沒有機會。只不過，才年僅23歲的他，身價真正要水漲船高，恐怕將是等到他獲得歐力士同意入札往美國大聯盟挑戰之後。