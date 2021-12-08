中職／隔壁阿伯就是李振昌 與詹子賢同日清除骨刺

中信兄弟隊奪冠功臣、總冠軍賽MVP詹子賢選擇在季後動刀，他一開始賣關子的「隔壁阿伯」，最後揭曉就是隊友李振昌，兩人昨天一起在高雄長庚醫院進行骨刺清除手術，根據球團表示，術後復原進度良好。

詹子賢從入住醫院開始，就在個人IG上更新動態，也成為球迷討論話題，在跟隊友謝榮豪透過留言聊天時談到，「我隔壁阿伯說要教我指叉球」，結果最後一天貼出的解答，隔壁床就是隊友李振昌。

中信兄弟球團今天表示，李振昌與詹子賢於昨日在高雄長庚醫院進行手術，主要為清除右手肘關節骨刺，手術非常順利，特別感謝高雄長庚醫院醫師周文毅的細心執刀。

球團也感謝中山附醫中興分院院長林傳朝，在尚未進行手術前，給予選手針灸、震波及施打玻尿酸等保養，讓選手得以拚戰整季，幕後的醫療團隊及防護團隊照顧球員身體，是中信兄弟奪冠的隱形功臣。

高雄長庚醫院貼心安排李振昌與詹子賢住在相同病房，昨日總教練林威助也在手術後前往探視兩位子弟兵，感謝他們整年球季的付出，也謝謝醫療團隊的用心。

李振昌與詹子賢術後狀況良好，目前預定於兩周後回診觀察狀況，兩人將參加本周日在台中舉行的封王遊行感謝祭，但是唯簽名會因術後關係，會以擊拳方式代替簽名。