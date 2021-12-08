快訊

雞湯裡的哲學家影帝？馬修麥康納激進回憶錄

不滿父長期虐母 悶死父親8天後分屍...屋內仍留屍臭味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／隔壁阿伯就是李振昌 與詹子賢同日清除骨刺

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊投打主力李振昌（右）、詹子賢（左）開刀清除手肘骨刺，與總教練林威助（左二）、執刀醫師周文毅（右二）合影。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投打主力李振昌（右）、詹子賢（左）開刀清除手肘骨刺，與總教練林威助（左二）、執刀醫師周文毅（右二）合影。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊奪冠功臣、總冠軍賽MVP詹子賢選擇在季後動刀，他一開始賣關子的「隔壁阿伯」，最後揭曉就是隊友李振昌，兩人昨天一起在高雄長庚醫院進行骨刺清除手術，根據球團表示，術後復原進度良好。

詹子賢從入住醫院開始，就在個人IG上更新動態，也成為球迷討論話題，在跟隊友謝榮豪透過留言聊天時談到，「我隔壁阿伯說要教我指叉球」，結果最後一天貼出的解答，隔壁床就是隊友李振昌。

中信兄弟球團今天表示，李振昌與詹子賢於昨日在高雄長庚醫院進行手術，主要為清除右手肘關節骨刺，手術非常順利，特別感謝高雄長庚醫院醫師周文毅的細心執刀。

球團也感謝中山附醫中興分院院長林傳朝，在尚未進行手術前，給予選手針灸、震波及施打玻尿酸等保養，讓選手得以拚戰整季，幕後的醫療團隊及防護團隊照顧球員身體，是中信兄弟奪冠的隱形功臣。

高雄長庚醫院貼心安排李振昌與詹子賢住在相同病房，昨日總教練林威助也在手術後前往探視兩位子弟兵，感謝他們整年球季的付出，也謝謝醫療團隊的用心。

李振昌與詹子賢術後狀況良好，目前預定於兩周後回診觀察狀況，兩人將參加本周日在台中舉行的封王遊行感謝祭，但是唯簽名會因術後關係，會以擊拳方式代替簽名。

李振昌 詹子賢 中信兄弟

延伸閱讀

中職／開刀完助總現身 詹子賢：本來想睡現在完全醒了

中職／泰迪當兄弟一定加分 詹子賢：祝他有好成績

中職／「一心兄弟」籃球場開唱 詹子賢助總上身評「缺態度」

中職／廟方大紅布條狂賀 詹子賢害羞到想直接回家

相關新聞

日職／史上三冠王投手薪情 千賀最驚人、齊藤最可惜

歐力士強投山本由伸今年風光無比，以18勝、1.39防禦率、206次奪三振、0.783勝率、4場完封成為洋聯投手「5冠王」，並一致通過獲得象徵NPB投手最高榮譽的澤村賞。 現在令人好奇的是，累積經

中職／悍將教練團 今有望公布

富邦悍將隊加盟中職五年，還沒打過總冠軍賽，首任領隊蔡承儒因「棒籃兩頭燒」決定卸下職務，交由棒壇大老林華韋專責，行政團隊、...

中職／單季投103局不算 鄭凱文年資卡在7年多

中信兄弟隊投手鄭凱文在中職打了8年，但2015年因登錄天數僅106天，加上2017年起才放寬投球局數、出賽數認定，該年出...

中職／隔壁阿伯就是李振昌 與詹子賢同日清除骨刺

中信兄弟隊奪冠功臣、總冠軍賽MVP詹子賢選擇在季後動刀，他一開始賣關子的「隔壁阿伯」，最後揭曉就是隊友李振昌，兩人昨天一...

中職／中信兄弟封王感謝祭 簽名會、漫步球場大放送

中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，將在12日於台中市舉辦封王遊行，抵達終點洲際棒球場後，還有球迷感謝祭，由一軍教練、球員...

中職／開刀完助總現身 詹子賢：本來想睡現在完全醒了

中信兄弟詹子賢昨日動刀根除骨刺問題，稍早他在IG上比出「阿強手勢」和球迷報平安，隨後又曬出總教練林威助驚喜現身的照片，寫下：「本來很想睡，完全醒來了！」 詹子賢本季帶著骨刺傷勢出賽105場，繳出2成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。