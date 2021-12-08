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中職／中信兄弟封王感謝祭 簽名會、漫步球場大放送

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟封王遊行感謝祭活動。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟封王遊行感謝祭活動。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，將在12日於台中市舉辦封王遊行，抵達終點洲際棒球場後，還有球迷感謝祭，由一軍教練、球員以及PS女孩舉辦簽名會，也可以踏上洲際球場外野草皮。

兄弟球團今天公布「十年一刻」中信兄弟封王遊行感謝祭活動內容，除了當天的封王遊行外，包括「兄弟簽名會」、「漫步洲際」兩大主題。

「兄弟簽名會」將於12日15點至16點30分在洲際棒球場舉辦，開放500位名額，9日18點優先開放「2021中信兄弟FANS CLUB會員」於官網報名，每位教練、選手、PS女孩，面對單一位球迷，限簽一樣球團或PS官方商品。

「漫步洲際」則開放球迷漫步在外野草皮漫步，時間將於簽名會結束後，從右外野一路走到左外野，但因防疫規定，也有進行人流管制。

2021【兄弟簽名會】報名資訊如下：

【報名時間】

12/9(四)18:00優先開放「2021中信兄弟FANS CLUB會員」報名

12/10(五)18:00全面開放報名，如有剩餘名額將開放現場報名

報名網址：https://www.brothers.tw/club_join_event.php

是否報名成功可登入官網會員查詢。

【報名人數】

限額500名（每1梯次100名，共5個梯次）

依現場報到時間領取梯次號碼牌

【報到領取號碼牌時間地點】

12/12(日)中午12:00至13:30於「二樓一壘側平台帳篷區」報到領取號碼牌，逾期將取消資格。

【活動時間】

001-100號簽名時間：15:10-15:25

101-200號簽名時間：15:25-15:40

201-300號簽名時間：15:40-15:55

休息時間：15:55-16:00

301-400號簽名時間：16:00-16:15

401-500號簽名時間：16:15-16:30

※請於前一梯次開始簽名時間於「二樓一壘側平台帳篷區」憑號碼牌集合。

※詹子賢及李振昌因進行手術復原中，不開放簽名，僅開放擊拳。

【注意事項】

※每位教練、選手、PS女孩，面對單一位球迷，限簽一樣球團或PS官方商品。

※PS女孩出席名單將由經紀公司確認。

※此活動限報名本人參加，恕無法攜伴。

※每100名為一梯次簽名，每梯次限時15分鐘。

※限簽「中信兄弟官方商品」，不包括加油道具、球員卡、贈品（含會員贈品）。

※簽名不開放屬名與合影。

※參與活動全程需配戴口罩。

※請勿穿著跟鞋踏入球場內。

※違反規定者，將當場取消簽名資格。

※若有未盡事宜，將於現場另行公告。

※報名視同同意此活動所有規定，報名前務必詳細閱讀活動辦法。

※中信兄弟球團保有活動解釋、終止本活動、審核異常參加者資格與變更之權利。

中信兄弟 棒球 李振昌

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