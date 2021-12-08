中職／中信兄弟封王感謝祭 簽名會、漫步球場大放送

中信兄弟詹子賢昨日動刀根除骨刺問題，稍早他在IG上比出「阿強手勢」和球迷報平安，隨後又曬出總教練林威助驚喜現身的照片，寫下：「本來很想睡，完全醒來了！」 詹子賢本季帶著骨刺傷勢出賽105場，繳出2成

2021-12-08 16:52