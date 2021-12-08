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中職／單季投103局不算 鄭凱文年資卡在7年多

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟與味全龍在台中洲際棒球場進行例行賽，中信兄弟先發投手鄭凱文主投3局失1分。 聯合報系資料照
中信兄弟與味全龍在台中洲際棒球場進行例行賽，中信兄弟先發投手鄭凱文主投3局失1分。 聯合報系資料照

中信兄弟隊投手鄭凱文中職打了8年，但2015年因登錄天數僅106天，加上2017年起才放寬投球局數、出賽數認定，該年出賽103局也等同無效，要多拚一年才能獲得自由球員資格。

根據中職自由球員規定，單季登錄天數125天者，視為1年年資，若距離達成取得自由球員資格之差異日期少於15日者，也視為取得資格，文化大學畢業的鄭凱文雖然累積7年年資，但2015年登錄106天，只差了4天，無法出現在今年的自由球員名單中。

鄭凱文自2014年開始在一軍出賽，連4年投球局數破百，爭議的2015年單季出賽103局，拿下10勝，然而因為季末進行手肘骨刺手術，提前關機，導致這一年登錄天數為106天。

中職在2016年11月10日領隊會議時曾修改規定，放寬自由球員年資認定，投手投球局數達所屬球隊球季出賽數之2/3者、野手出賽數達所屬球隊球季出賽數之2/3者，也視為取得一年年資。

然而聯盟認定，該規定自2017年起實施，不溯及既往，代表鄭凱文在2015年出賽103局，雖然符合2016年季後修訂的自由球員一年年資計算，但不能列入

與鄭凱文選秀同梯的陳禹勳是今年中職自由球員大熱門，究竟留在樂天桃猿隊或是去其他球隊打拚，都是休賽季一大話題，同是2013年加入中職的鄭凱文卻尚未取得資格。

中職自由球員制度自2009年開始，追溯到2003年，03到09年球員只要一軍有登錄就可計算一年年資，2010年至2016年則需符合單季125天登錄才算一年年資，2017年開始放寬，增加局數、出賽數的認定。

自由球員 中職 鄭凱文

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