中職／開刀完助總現身 詹子賢：本來想睡現在完全醒了

中信兄弟詹子賢昨日動刀根除骨刺問題，稍早他在IG上比出「阿強手勢」和球迷報平安，隨後又曬出總教練林威助驚喜現身的照片，寫下：「本來很想睡，完全醒來了！」

詹子賢本季帶著骨刺傷勢出賽105場，繳出2成75打擊率、10轟、62分打點的成績，總冠軍賽狀況極佳，以2轟、4成17打擊率奪下MVP拿下最有價值球員。

昨天詹子賢住院前先開玩笑表示：「我們進來就是為了要出去。」手術順利結束後比出「阿強的禿頭」手勢報平安，寫下「平安哦！謝謝大家關心」，並在井字號後面放上「一尾活龍」。

不過最驚喜的部分詹子賢放在現時動態中，手術過後兄弟總教練林威助前來探視子弟兵，詹子賢搞笑說：「安餒啦人來就好啊，感謝總欸。」、「本來很想睡！結果完全醒來了。」