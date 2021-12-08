日職／高野圭佑披兄弟球衣測試 好表現抓住新庄剛志眼球

日本職棒12球團今天舉辦聯合測試會，前中信兄弟日籍投手高野圭佑也報名參加，還特別穿上兄弟球衣上陣，好表現成功抓住日本火腿新監督新庄剛志的眼球。

高野圭佑今天對戰3名打者，被敲出1安打，投出最快145公里的球速，結束後被新庄剛志點評是印象深刻的選手，「尤其是他的卡特球」；至於野手則有前樂天的中村選手與前巨人的山下選手。

新庄剛志特別提到高野圭佑前陣子從台灣「修行」回到日本，應該是帶著最後一次機會的心情來參加測試會，所以一定更加珍惜所有的一切，上場時有和各隊教練團行禮，擁有這種態度很重要，就算以後不打球了，對自己也有加分作用。他的球完全比去年更加犀利。」

事實上，新庄剛志和高野圭佑已是舊識，兩人去年在日職戰力外選手測試時對決過，當時新庄剛志也是以受測試選手身份參加，日後雙方開始互相交流，新庄剛志曾跟他說過，「只要享受過也努力過，而且贏了自己，那失敗也不算甚麼了。」

新庄剛志親身經歷過測試會，自然更能了解這些球員的心情，他表示希望能努力看見這些球員的優點。至於求復出失敗卻獲得監督合約的他也不忘發揮幽默感，「這些球員明年應該也有機會當監督吧？」