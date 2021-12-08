日職／被巨人大幅減薪 中田翔向球迷道歉並承諾東山再起
季中從日本火腿轉戰讀賣巨人的中田翔昨日和巨人完成談約，由於上季打擊表現慘澹年薪被球隊大砍56%，日前他向外界道歉，並承諾下季會拿出更好表現回饋球迷。
中田翔今年季中惹出對隊友施暴的惡行，火腿球團先給予一、二軍停賽的處分以示懲罰，隨後還是決定將他交易掉，然而到了巨人後中田翔的表現持續低迷，外界甚至一度猜測賽季結束後，中田翔可能會淪落到提前退休的危機。
為了證明自己將重振旗鼓的決心，中田翔今日在巨人加盟記者會上把頭髮染黑、剃鬍並穿著西裝登場，第一句話便是向眾人謝罪，他承認自己今年打擊狀況極差，年薪下降也是可預見之事，接下來會抱持從零開始的謙卑態度。
「很抱歉，讓球迷擔心了，目前已經開始自主訓練，但腰部還有些不適，揮棒都覺得怪怪的，但明年球季我會努力，再度挑戰打點王。」
中田翔今年在一軍出賽34場，打擊率1成54、3轟、7打點，因為打擊狀況未達球隊期望，年薪從原本的3億4000萬日圓來到1億5000萬日圓，整體降薪幅度高達56%。
#中田翔、#小林誠司、#鍵谷陽平、#吉川尚輝、#梶谷隆幸 の5選手と契約更改を行いました🏢— 読売巨人軍（ジャイアンツ） (@TokyoGiants) December 7, 2021
▶ https://t.co/Ud5Jy7jYDX#ともに強く #ジャイアンツ #巨人 #giants #東京 #tokyo #野球 #プロ野球 pic.twitter.com/3pD5IeXpXH
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言