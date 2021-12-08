日職／被巨人大幅減薪 中田翔向球迷道歉並承諾東山再起

季中從日本火腿轉戰讀賣巨人的中田翔昨日和巨人完成談約，由於上季打擊表現慘澹年薪被球隊大砍56%，日前他向外界道歉，並承諾下季會拿出更好表現回饋球迷。

中田翔今年季中惹出對隊友施暴的惡行，火腿球團先給予一、二軍停賽的處分以示懲罰，隨後還是決定將他交易掉，然而到了巨人後中田翔的表現持續低迷，外界甚至一度猜測賽季結束後，中田翔可能會淪落到提前退休的危機。

為了證明自己將重振旗鼓的決心，中田翔今日在巨人加盟記者會上把頭髮染黑、剃鬍並穿著西裝登場，第一句話便是向眾人謝罪，他承認自己今年打擊狀況極差，年薪下降也是可預見之事，接下來會抱持從零開始的謙卑態度。

「很抱歉，讓球迷擔心了，目前已經開始自主訓練，但腰部還有些不適，揮棒都覺得怪怪的，但明年球季我會努力，再度挑戰打點王。」

中田翔今年在一軍出賽34場，打擊率1成54、3轟、7打點，因為打擊狀況未達球隊期望，年薪從原本的3億4000萬日圓來到1億5000萬日圓，整體降薪幅度高達56%。