中職／陳瑞振請辭二軍教練 悍將感謝付出與貢獻

中職富邦悍將隊近期人事異動頻傳，前台體大校長林華韋將接任領隊，至於教練團異動名單則是待公布，不過悍將球團今天表示，二軍首席教練陳瑞振確定請辭，感謝他的付出與貢獻。

悍將昨天宣布原本兼任領隊的蔡承儒在完成階段性任務後將正式卸下領隊一職，由國立台灣體育運動大學前校長林華韋擔任新領隊，自明年2月1日生效。除了領隊之外，其他教練團異動也頻傳，包括總教練洪一中請辭，不過整體教練團名單尚未完全定案，是否續任教頭或轉任其他職務仍未定。

二軍教練團也有異動傳出，去年回歸中職體系的二軍首席教練陳瑞振，昨天在接受媒體訪問時表示，因有其他規劃請辭。悍將球團今天則是回應中央社記者，「陳瑞振教練的確向悍將球團提出請辭，球團非常感謝他過去一年在二軍的付出與貢獻，也祝福他未來能有更好的發展。」

陳瑞振退役後留在兄弟象隊擔任教練，期間曾當過總教練，他於2014年離開兄弟象隊後，曾於美和中學、東石高中等學校執教，2019年及去年則在中國江蘇隊擔任教練，今年睽違6年回歸中華職棒，在悍將二軍擔任教練一年後，如今下一步動向仍未明。