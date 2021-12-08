日職／穿兄弟「黃金聖衣」參加測試會 高野圭佑感謝台灣行

日本職棒12球團今天舉辦聯合測試會，前中信兄弟隊日籍投手高野圭佑也報名參加，穿著黃色的兄弟球衣尋求日職機會，面對3人次被敲出1安打，投出最快145公里的球速，談起台灣行，他認為：「視野遼闊很多。」

高野圭佑一開始被武田健吾敲出安打，但接下來連續讓前樂天隊的中村和希、費南多（Luciano Fernando）敲出右外野飛球出局，在結束隔離後還能找回投球手感。

高野圭佑表示，自己因為先前在台灣打球，回到日本後有2周的隔離，只能在室內跑跑步機、拿著礦泉水瓶充當啞鈴訓練，之後找尋練習場地時受到不少人的幫助，因此今天是帶著感謝的心情上去投球，「有投出自己預想的程度」。

太太、小孩以及父母都在場看他投球，高野圭佑說，很高興自己有拿出主要武器指叉球，雖然過去一年在海外打球，但沒有一天忘記回到日職的夢想，「保持著絕對要加入球隊的心情去投球」。

談起在台灣的這段旅程，高野圭佑認為自己的視野更加開闊，跟美籍投手教練還有王建民討論了很多，特別是關於指叉球的運用，是很有意義的一年，也提供了很好的訓練環境，「回到日本後，我也會早上6點起來練習，才不會受到干擾。」

高野圭佑在2015年選秀加入羅德對，19年轉至阪神隊，在20年被戰力外通告，今年4月轉戰中職加入中信兄弟隊，在一軍只投了1場、1.2局，防禦率5.40，最快球速147公里；二軍則出賽6場、14局，防禦率2.57，最快球速148公里。