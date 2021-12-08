快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／樹倒猢猻散 洪總下台引爆悍將教練團失業潮

聯合新聞網 / 綜合報導
富邦悍將隊投手教練吳俊良。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手教練吳俊良。記者季相儒／攝影

悍將宣布明年將由在新領隊林華韋當家後，昨日也證實洪總將請辭，而照慣例換教頭後他旗下的教練團班底勢必會大幅改組，今年1月才加入悍將教練團擔任二軍首席教練的陳瑞振昨日已自請離隊，剩餘教練團成員將會在近日得知命運，可能只有首席教練郭建霖會續留。

富邦悍將近幾年來戰績不佳，為了終結多年無法打進季後賽的狀況，找來了台灣最多勝的冠軍教頭洪一中，2020年由他開始掌管悍將兵符，當時雙方簽下3年合約，然而近兩個賽季富邦仍無緣季冠軍，儘管洪總明年與富邦還有合約，但日前他已決定請辭，確定會調整職務，新領隊林華韋昨日也強調還是會借重洪總的經驗。

洪總提出辭呈後，二軍首席教練陳瑞振也以個人規劃自請離隊，下一步仍未知。 聯合報系資料照
洪總提出辭呈後，二軍首席教練陳瑞振也以個人規劃自請離隊，下一步仍未知。 聯合報系資料照

至於二軍首席教練陳瑞振則是自請離隊，獲悍將同意提前一年結束合約。他是2014年季中離開中信兄弟後，歷經到業餘球隊執教及赴中國江蘇鉅馬隊擔任總教練後，去年12月才獲悍將副領隊沈鈺傑之邀重回職棒圈，由於他督軍嚴格，也讓不少二軍選手守備精進，在執教方面頗受好評，有傳聞他的下一站將是到味全龍指導年輕球員。

而悍將教練團的其他教練去留為何仍是未知數，其中投手教練吳俊良因為當時是和洪總一同加入球隊，如今洪總將退出教練團，有可能也會引來吳俊良的失業危機。

據《自由時報》報導，吳俊良表示，目前都還沒接到球團通知，但當年是跟洪總一起來到悍將，現在該走或留都不太適合，「交給球團決定好了」。他也提到現在還是領悍將薪水，主動找機會也怪怪的，等到真的被釋出再找機會較恰當，任何球隊都不排斥。

失業 中信 離職

相關新聞

中職／單季投103局不算 鄭凱文年資卡在7年多

中信兄弟隊投手鄭凱文在中職打了8年，但2015年因登錄天數僅106天，加上2017年起才放寬投球局數、出賽數認定，該年出...

中職／挖角傳聞攪亂一池春水 富邦FA恐成反制目標

結束了幾經波折的2021年賽季，中信兄弟總算終結冠軍荒，拿到久違的金盃。每年的金控大戰，最終都是中信在戰績上搶盡風頭，但到了休賽季，富邦的消息卻始終佔據新聞版面。今年富邦悍將再次面臨改組，而且將更勝於

日職／高野圭佑披兄弟球衣測試 好表現抓住新庄剛志眼球

日本職棒12球團今天舉辦聯合測試會，前中信兄弟日籍投手高野圭佑也報名參加，還特別穿上兄弟球衣上陣，好表現成功抓住日本火腿新監督新庄剛志的眼球。 高野圭佑今天對戰3名打者，被敲出1安打，投出最快145

日職／被巨人大幅減薪 中田翔向球迷道歉並承諾東山再起

季中從日本火腿轉戰讀賣巨人的中田翔昨日和巨人完成談約，由於上季打擊表現慘澹年薪被球隊大砍56%，日前他向外界道歉，並承諾下季會拿出更好表現回饋球迷。 中田翔今年季中惹出對隊友施暴的惡行，火腿球團先給

中職／卸任悍將領隊 蔡承儒吐露心聲：為球隊好要面對現實

富邦悍將隊昨天正式宣布蔡承儒將卸下領隊一職，專任富邦育樂董事長，蔡承儒在今天凌晨於個人社群媒體貼文，坦言去年就有想過卸任...

中職／樹倒猢猻散 洪總下台引爆悍將教練團失業潮

悍將宣布明年將由在新領隊林華韋當家後，昨日也證實洪總將請辭，而照慣例換教頭後他旗下的教練團班底勢必會大幅改組，今年1月才加入悍將教練團擔任二軍首席教練的陳瑞振昨日已自請離隊，剩餘教練團成員將會在近日得

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。