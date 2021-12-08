中職／樹倒猢猻散 洪總下台引爆悍將教練團失業潮

悍將宣布明年將由在新領隊林華韋當家後，昨日也證實洪總將請辭，而照慣例換教頭後他旗下的教練團班底勢必會大幅改組，今年1月才加入悍將教練團擔任二軍首席教練的陳瑞振昨日已自請離隊，剩餘教練團成員將會在近日得知命運，可能只有首席教練郭建霖會續留。

富邦悍將近幾年來戰績不佳，為了終結多年無法打進季後賽的狀況，找來了台灣最多勝的冠軍教頭洪一中，2020年由他開始掌管悍將兵符，當時雙方簽下3年合約，然而近兩個賽季富邦仍無緣季冠軍，儘管洪總明年與富邦還有合約，但日前他已決定請辭，確定會調整職務，新領隊林華韋昨日也強調還是會借重洪總的經驗。

洪總提出辭呈後，二軍首席教練陳瑞振也以個人規劃自請離隊，下一步仍未知。 聯合報系資料照

至於二軍首席教練陳瑞振則是自請離隊，獲悍將同意提前一年結束合約。他是2014年季中離開中信兄弟後，歷經到業餘球隊執教及赴中國江蘇鉅馬隊擔任總教練後，去年12月才獲悍將副領隊沈鈺傑之邀重回職棒圈，由於他督軍嚴格，也讓不少二軍選手守備精進，在執教方面頗受好評，有傳聞他的下一站將是到味全龍指導年輕球員。

而悍將教練團的其他教練去留為何仍是未知數，其中投手教練吳俊良因為當時是和洪總一同加入球隊，如今洪總將退出教練團，有可能也會引來吳俊良的失業危機。

據《自由時報》報導，吳俊良表示，目前都還沒接到球團通知，但當年是跟洪總一起來到悍將，現在該走或留都不太適合，「交給球團決定好了」。他也提到現在還是領悍將薪水，主動找機會也怪怪的，等到真的被釋出再找機會較恰當，任何球隊都不排斥。