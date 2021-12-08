聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／樹倒猢猻散 洪總下台引爆悍將教練團失業潮
悍將宣布明年將由在新領隊林華韋當家後，昨日也證實洪總將請辭，而照慣例換教頭後他旗下的教練團班底勢必會大幅改組，今年1月才加入悍將教練團擔任二軍首席教練的陳瑞振昨日已自請離隊，剩餘教練團成員將會在近日得知命運，可能只有首席教練郭建霖會續留。
富邦悍將近幾年來戰績不佳，為了終結多年無法打進季後賽的狀況，找來了台灣最多勝的冠軍教頭洪一中，2020年由他開始掌管悍將兵符，當時雙方簽下3年合約，然而近兩個賽季富邦仍無緣季冠軍，儘管洪總明年與富邦還有合約，但日前他已決定請辭，確定會調整職務，新領隊林華韋昨日也強調還是會借重洪總的經驗。
至於二軍首席教練陳瑞振則是自請離隊，獲悍將同意提前一年結束合約。他是2014年季中離開中信兄弟後，歷經到業餘球隊執教及赴中國江蘇鉅馬隊擔任總教練後，去年12月才獲悍將副領隊沈鈺傑之邀重回職棒圈，由於他督軍嚴格，也讓不少二軍選手守備精進，在執教方面頗受好評，有傳聞他的下一站將是到味全龍指導年輕球員。
而悍將教練團的其他教練去留為何仍是未知數，其中投手教練吳俊良因為當時是和洪總一同加入球隊，如今洪總將退出教練團，有可能也會引來吳俊良的失業危機。
據《自由時報》報導，吳俊良表示，目前都還沒接到球團通知，但當年是跟洪總一起來到悍將，現在該走或留都不太適合，「交給球團決定好了」。他也提到現在還是領悍將薪水，主動找機會也怪怪的，等到真的被釋出再找機會較恰當，任何球隊都不排斥。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言