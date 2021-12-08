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中職／卸任悍將領隊 蔡承儒吐露心聲：為球隊好要面對現實
富邦悍將隊昨天正式宣布蔡承儒將卸下領隊一職，專任富邦育樂董事長，蔡承儒在今天凌晨於個人社群媒體貼文，坦言去年就有想過卸任領隊，經營棒、籃兩支球隊的高壓狀態難以持久，希望多留點時間給家人與小孩。
富邦自2017年入職中職以來，蔡承儒就以董事長兼任領隊至今五個球季，明年開始將交由前台灣體育運動大學校長林華韋專職擔任領隊，帶領球隊前進。
蔡承儒在個人IG上貼文透露，去年開始就想過卸任悍將領隊一事，原因是2019、20年陸續接任金控創投總經理和投資總處副總處長，能花在球隊的時間越來越少，而棒球賽季一年120場，每場都要關心，加總起來時間不少。
蔡承儒還身兼職籃富邦勇士隊的領隊，他也表示：「棒球的非賽季剛好是籃球賽季，籃球的非賽季剛好是棒球賽季，經營兩支球隊和平常的工作，基本上全年的白天、晚上、平日、週末都處於緊繃高壓的狀態，一轉眼也就這樣過了五年。」
他自嘲這五年時間感覺老了不少，也知道這樣的方式無法持久，對球隊有很深感情，但也要面對現實，「為了球隊好，還是有專職的領隊比較好。為了自己好，回歸正常些的生活型態，多花點時間給家人跟小孩，更專注在幾個工作領域，好像也是我需要的。」
蔡承儒最後也感謝悍將球迷一路以來對球隊的支持，以及對自己的鼓勵，很榮幸能夠參與悍將從從零到一的過程，並跟著球團所有同仁、球隊成員以及合作夥伴一起打拚，「我會好好珍惜這段回憶！謝謝你們給我的一切，謝謝棒球。」
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