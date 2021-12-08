中職／挖角傳聞攪亂一池春水 富邦FA恐成反制目標

結束了幾經波折的2021年賽季，中信兄弟總算終結冠軍荒，拿到久違的金盃。每年的金控大戰，最終都是中信在戰績上搶盡風頭，但到了休賽季，富邦的消息卻始終佔據新聞版面。今年富邦悍將再次面臨改組，而且將更勝於兩年前挖角洪一中的規模，從行政團隊到教練團，都可能煥然一新，更甭提可能又是逾十位球員的釋出名單。

今年球季結束後，富邦首先確認領隊蔡承儒卸任，將由前富邦公牛總教練、國立臺灣體育運動大學校長林華韋接任。總教練洪一中、二軍首席教練陳瑞振接連請辭，前者尚未確認是否留隊，後者則獲同意離隊。首席教練郭建霖、投手教練吳俊良與外野教練黃甘霖合約期滿，加上曾是日本樂天成員的外籍教練古久保健二，都可能會隨著洪總的動態有所異動。

將接任富邦領隊的林華韋以往曾帶過洪一中，上台後隨即表態仍想藉助洪總的經驗，但最後如何安排還是未知數。 聯合報系資料照片

從接手義大犀牛以來，富邦一直都是非常積極的球團，他們自從葉君璋被味全龍挖角之後，如法炮製且更大力補強教練團。今年被點名會加入悍將教練團，更是星光熠熠，包含現任富邦球團顧問郭泰源和陳金鋒，都在人選之中，另外中信兄弟的首席教練丘昌榮，則是已經獲得證實曾經接觸。除此之外，中信兄弟、樂天桃猿及臺北興富發等球隊，都被傳不只一位教練可能會轉戰悍將。

富邦這次找來林華韋擔任領隊，無疑是想要藉由他在棒壇重量級的地位，壓制球團內的紛爭。目前中職的總教練，包含洪一中、葉君璋、林威助及林岳平都曾是他執掌國家隊的子弟兵。他在臺灣體大任職時，旗下球員更不乏現在各隊的球星，包含高國慶、詹智堯、許基宏、王維中等人。因此以他的身份，無論是旅外球員、看板球星等，都應該要賣他點面子。

只是教練團可能還要一段時間才會確認，球隊預計1月才會重新啟動，而林華韋明年2月才會正式上任，中間的空窗期，恐怕會是悍將更為棘手的工作。除了富邦的新聞外，實際上目前中職最大的焦點，其實是自由球員市場啟動，目前共計24位球員獲得資格，扣除4位複數年合約外，剩餘的20位球員中，富邦就佔有6位，包含林益全、陳鴻文、張正偉、方克偉、陳凱倫及林晨樺。

自中華職棒建立自由球員制度以來，共有15位球員行使國內自由球員資格，其中有3位球員順利轉隊。不過縮小到富邦球團來看，包含前身義大時期，他們曾有5位成為自由球員，而且有2位轉隊，是離隊率最高的一隊。主要原因，可能就是這支球隊除了經營者兩次轉手外，從行政團隊、領隊、教練團都一直在換人，球隊氣氛、向心力等都較不足。

目前富邦的球員中，包含一壘手林益全及投手陳鴻文，最有機會行使自由球員資格。林益全曾在2019年取得資格，但當時他決定不提出，最後簽下平均月薪72.5萬元的兩年複數合約。他要轉隊的阻力莫過轉隊費過高，但昔日戰友聚集的龍隊，不無可能找他替代原本洋將赫雷拉的位置，替小將們爭取更多時間。連霸失利的獅隊，高國慶之後一壘手始終找不到接班人，神全也可以幫他們頂上好幾年。

球隊紛擾之時，又面臨從興農扛到富邦的當家球星林益全成為自由球員，若未能留住他，球隊要重振恐怕更難。 聯合報系資料照片

陳鴻文來到悍將後，一改以往的火爆，反而多了穩重，成為球隊投手的大哥。他今年臨危受命轉戰先發，11場出賽防禦率2.74，而且平均投超過6局，是本土球員中極為優異的表現，而且拚戰精神更是讓教練團讚譽有加。好又穩定的本土先發投手，一直都是各隊最缺乏的一環，他的轉隊費僅750萬，若投入自由球員市場，更可能是搶手貨之一。

悍將投手中的大哥陳鴻文，今年取得自由球員資格，若未來少了他坐鎮，無論先發或牛棚都少一名可靠的大將。 聯合報系資料照片

由於一直有教練被挖角的傳聞，打亂了各隊未來佈局，因此其他球隊也可能趁亂來挖悍將牆角。當然富邦不是省油的燈，他們雖從來沒有帶走一位自由球員，但從興農、義大至今，長期都有出價的買方，不無可能砸錢再找球星來補強。說不定「全富武莊」城內的紛爭，將會意外刺激FA市場的熱度，讓球迷看到比台灣大賽更撲朔迷離，更耐人尋味的「季後賽」。