中職／百萬象迷集合 12日封王遊行路線曝光

中職富邦教練團改組的傳聞已延燒近半個月，直到昨晚仍無明確結果，而先一步結束總冠軍賽的日職，也有幾隊在季後更換新監督，但這幾位新監督包括中日的立浪和義、軟銀的藤本博史等則是很快就由球團公布，其中最令人意

2021-12-07 07:00