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中職／百萬象迷集合 12日封王遊行路線曝光
中信兄弟隊今年奪得暌違11年的總冠軍，12日將舉辦封王遊行與象迷同歡，遊行路線也在今天公布，將從台中市政府出發，行經市中心，終點為大本營洲際棒球場，當天也將在場內舉辦感謝祭。
兄弟總冠軍封王遊行與台中市運動局共同規畫舉辦，12日中午12點將於台中市政府市政公園為封王遊行熱鬧開場，預計12點半展開封王遊行，路線為：市政公園府會園道出發→市政北三路→文心路二段→市政路（金色三麥市政店）→惠中路一段（中國信託銀行市政分行）→青海路二段→文心路三段（文華高中）→文心路四段（捷運文心崇德站，中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站）→崇德路二段→崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）→崇德十九街→四平路→終點：洲際棒球場。
封王遊行活動全程「不停靠」任何站點，車隊將慢速行駛與沿途球迷朋友互動。兄弟球團將派員於以上路線中特別標註之「應援站點」發放封王旗幟，歡迎球迷朋友至現場免費索取。
發放應援旗之站點為：起點台中市政府（新市政公園）、金色三麥市政店、中國信託銀行市政分行（市府惠中路側）、文華高中（文心路第二側門）、中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站－文心崇德站及中國信託銀行洲際分行。
球團及台中市府邀請「百萬象迷」同歡，也提醒球迷朋友務必注意安全，參與踩街活動時，請配合現場交通警察指揮，勿緊跟車隊，也勿穿越封王遊行車隊，避免發生危險。
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