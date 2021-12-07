中職／總仔們的總仔 重量級林華韋接燙手山芋重整悍將

林華韋確認接手富邦悍將隊領隊，在棒壇地位極高的他，多次執掌一級賽事國家隊兵符，如今在中職活躍的總教練們，幾乎都曾在他麾下披上中華隊球衣作戰，是總仔們的總仔。

悍將隊連續5年缺席總冠軍賽，球隊內訌不斷，球季落幕後異動傳聞不斷，今天終於宣布第一波人事異動，僅公布一直以來都最無懸念的領隊位置，確認由林華韋接手，成為富邦入主以來的第2任領隊。

林華韋是1984年洛杉磯奧運中華隊班底，選手、教練生涯都不曾涉足職棒領域，近年資歷集中業餘、大專棒球，以及中華隊選訓，但擔任國家隊總教練期間閱人無數，從1990年進入中華成棒代表隊教練團，1999年扛起主帥位置，當年亞錦賽的球員名單攤開，包括洪一中、陳連宏、黃忠義、黃甘霖，2001年世界盃還多了葉君璋，同年荷蘭港口盃則有林岳平。

林華韋在2001年11月請辭中華隊教頭，直到2006年第一屆經典賽再度出馬，球員名單中則有林威助、葉君璋，等於多位中職教頭都曾是在他麾下作戰的子弟兵。

如今首度跨入職棒領域，林華韋接下重整燙手山芋悍將隊的重任，即將從「林校長」變身「林領隊」，教練團、制服組皆大幅改組，啟用人馬備受矚目，完整教練團名單有望在近日揭曉。