日職／公開夜店生活 新庄剛志稱：輸球更要享受

日本火腿新任監督新庄剛志上任以來話題不斷，一舉一動都是焦點，近日他又在一節目中分享自己比賽結束後的夜生活，表示「輸球當天更是要去享受」、「想讓選手們都覺得監督真的很歡樂啊。」

回憶起自己還是現役球員的時候，新庄剛志說，「我一喝酒就整個人輕飄飄的，不過還是會去喝喔，讓學弟放鬆開心，然後幫忙付酒錢就回家了。」

儘管已經從球員身分退役，但因受到疫情的影響，無法盡情享受夜生活，不過新庄剛志仍表示一旦疫情結束，一定會去狂歡，他甚至還坦言「輸球當天更是要去」。

「狀況差輸球的時候一定會去。因為很討厭待在房間哭哭啼啼的感覺。所以會和選手交代輸球狀況差的話，就是先放下球棒忘掉那些輸球的事！放心盡情的去玩吧！因為才沒有門禁那些規定存在。」

最後新庄監督還強調，「想讓選手們都覺得我們的監督真的很歡樂啊。」