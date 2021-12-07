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中職／關懷盃16日開打 王維中站台：偶像是智勝葛格

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
關懷盃開賽記者會，原棒協理事長林智勝帶領會員代表王維中（右起）、、張正偉、楊瑞承、曾陶鎔出席。圖／原住民族棒球運動發展協會提供
關懷盃開賽記者會，原棒協理事長林智勝帶領會員代表王維中（右起）、、張正偉、楊瑞承、曾陶鎔出席。圖／原住民族棒球運動發展協會提供

由原住民族棒球運動發展協會（原棒協）舉辦的關懷盃棒球邀請賽，每年底在花東地區舉行，自1994年起開打，今年賽事邁入第28屆，將在12月16日至19日於花蓮展開歲末最熱鬧的「棒球豐年祭」，中職會長蔡其昌也出席記者會，代表中職允諾明年起將全力支持原住民棒球學校，「不管是物資或是各項協助，只要我們做得到的，就全力配合原棒協。」

今年關懷盃以「KUSBAIA 原夢飛呀」為主題，期許小球員勇敢追逐的自己的棒球夢。今天在開賽記者會上，原棒協理事長林智勝帶領會員代表王維中、曾陶鎔 、張正偉及楊瑞承出席，蔡其昌以及同為原住民的總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）也現身力挺。

林智勝接任理事長後，第二度參與關懷盃的籌備，集結各方的力量，帶給原鄉球隊更多資源。他提到，有原棒協創始會員們引路，當自己成為職棒球員後，也明白必須回饋花東地區的小球員，「希望往後的日子，我們這些選手會愈做愈好，讓大家看到這些小朋友的成長。」

楊瑞承曾參與過關懷盃，被問到當時最喜歡的球星，回答：「最喜歡智勝賢拜」，一旁的王維中也跟進，「我的偶像也是智勝葛格。」張正偉提到，每年堅持參與關懷盃，「我每年都是為了小朋友的笑容、熱情，每年打球的壓力，讓我們覺得回去看一下小朋友，充電一下，帶著他們的笑容、想法發揮在球場上。」

關懷盃從棒球出發，近年陸續邀請優秀原住民運動員跨界相挺，本屆邀請東京奧運我國唯一的田徑女將、阿美族「百欄女神」謝喜恩擔任關懷大使，昔日曾參與關懷盃的北投女壘隊球員代表也一同出席記者會共襄盛舉。

本屆賽事共有少棒組30隊、青少棒組17隊參賽，除了連續28年「全勤參賽」的花蓮太巴塱國小及宜蘭三星國小外，還有5支首度參賽的隊伍，包括新竹上舘國小、新竹大同國小、南投中正國小、屏東高泰國中和宜蘭內城國中。

傳承、回饋為關懷盃最重要的宗旨及特色，而當年催生關懷盃的原棒協創始會員「輝老大」王光輝在今年離世，本屆賽事選他的故鄉花蓮安排「王光輝感恩系列活動」，感念老大生前對於協會及原鄉棒球的付出。

關懷盃 棒球 棒協

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