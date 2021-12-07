中職／打職棒有壓力 王維中赴關懷盃重溫年少天真

「龍王」王維中去年參與味全龍隊秋訓，因此錯過關懷盃，今年再度重返這項花東少棒盛事，重溫年少打球的無憂無慮。今年「勝投運」欠佳的他，看到龍隊在賽季最後1個月的表現，會不會對明年的勝投數燃起期待？他笑說：「我通常都是看看就好」。

王維中向來是關懷盃固定班底，一度連續5年參與，去年缺席一年，是因剛好卡到秋訓，他開玩笑說：「不然我的心思是在關懷盃。」被問到最難忘的回憶，他說：「有時候在球場上壓力很大，回去教他們打球，想到以後他們會變成我們的樣子，看到他們現在開心打球，就很舒服，很像回到以前，我們以前也是這樣打球，那時是舒服、天真的，不會給自己壓力那麼大。」

王維中不諱言現在壓力大，「因為要顧自己成績，也要顧團隊成績，而且很多人在看，沒有理由表現不好。」

他本季以3勝8敗、防禦率2.78作收，打線給予的火力支援不足是主因。有趣的是，在他關機後，龍隊取得13勝7敗，團隊打擊率2成76、攻下84分，都勇冠5隊，看到最後1個月的龍隊，會不會期待明年勝投比較多？

王維中笑說：「我通常都是看看就好」，他分享今年經驗，好幾次都是在自己先發的前後場次得分很多，輪到他先發時就沒有分數，「也沒有怪隊友，就是稍微噹一下。」他透露會在賽前圍圈時問：「昨天打了8分，今天要打幾分？」至於隊友怎麼回？王維中說：「有時候沒人講話，有時候會有人說有啦！1、2分。」

王維中已經重啟訓練，從小肌肉的訓練開始，再到大肌群，今年無法完成完整賽季，他也有體悟，「所以季末的訓練很重要，會影響到明年的表現。」