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中職／蔡其昌3支箭「拉攏」第6隊 「明年有機會」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
立法院昨天三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，對於中職成立「第六隊」進度也露出曙光，通過後中職聯盟會長、立法院副院長蔡其昌（右四）和委員舉牌歡呼。 記者曾吉松／攝影
立法院昨天三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，對於中職成立「第六隊」進度也露出曙光，通過後中職聯盟會長、立法院副院長蔡其昌（右四）和委員舉牌歡呼。 記者曾吉松／攝影

蔡其昌上任中職會長以來聲聲喚的「運動產業發展條例」修正案，今天正式在立法院三讀過關，中職第6隊的出現可望出現輪廓，蔡其昌對此形容，已射出3支箭、都是很有利的條件，「以我的時程來看，明年應該是很有機會（第6隊）的年份。」

蔡其昌今天下午出席關懷盃記者會，致詞時表示今天是體育圈的大日子，「這條法案通過後，我們會鼓勵更多企業來支持相關懷盃這樣的比賽，因為以後有稅的誘因。」中職第6隊也可望加速催生。

蔡其昌提出「3支箭」，他解釋：「第一個是職棒的條件越來越好，市場擴大、餅的擴大是可以預期的，讓企業覺得職棒是在成長的；第二個是法令修法，讓加入職棒、支持體育有更多誘因；第三個是加盟條件願意彈性調整，希望一箭一箭發。」

蔡其昌表示，「射了三支箭，都是很有利的條件，希望每一發都可以讓企業有更大意願，當然是企盼越快越好。以我的時程來看，明年應該是很有機會的年份。」

他進一步透露，中職新球隊加盟辦法被批過於嚴苛，對此已與5隊領隊討論，都願意彈性處理，「5隊領隊都表示，若有第6隊都可以討論。」

若想成為第6隊的企業不只一家，蔡其昌回覆：「會評估整體市場幾支球隊最適當，如果超過一個企業，會挑對職棒長期發展最有利的。」他笑說：「順序是這樣，但現在先不用擔心這個，先有比較重要。」

中職聯盟先前已拜會中華電信，期盼他們能成為第6隊，蔡其昌表示，除了中華電信外，其他企業都是間接表達興趣，「我們會確定有興趣的企業後，也會比照中華電信拜會，時機成熟再讓外界知道。」

中職 關懷盃

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