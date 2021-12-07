日職／中田翔薪水被砍逾5成仍億元男 網友酸：減太少

季中從日本火腿轉戰讀賣巨人的中田翔本季表現低迷，今天他和巨人完成談約，據悉年薪將從原本3億4000萬日圓降至1億5000萬日圓。

中田翔近幾年狀況百出，先前惹出對隊友施暴的惡行引發各界撻伐，被交易至巨人後獲得改頭換面的機會，卻沒有好好把握，兩度被球隊下放至二軍調整，陷入低潮的狀態不理想到外界一度認為，中田翔即有可能面臨本賽季結束時，被迫引退的窘迫困境。

不過根據日媒報導，中田翔今日已和巨人成功洽談新合約，他最終願意接受球團所提出的大幅度減薪報價，讓他的年薪從原本的3億4000萬日圓來到1億5000萬日圓，整體降薪幅度達到56%。

中田翔合計在一軍出賽34場，91個打數敲出14支安打，貢獻3發全壘打以及7分打點，打擊率1成54，打擊狀況未達球隊期望也因此被球團大幅調降薪水。

不過許多網友認為以他今年不堪的表現外加鬧事的醜聞，還能繼續當億元男已經很幸運了，「減太少」、「亂打阿翔還有一億五喔」、「巨人真的是有錢四處灑」、「打人翔根本沒資格討價還價巨人說多少就多少。」