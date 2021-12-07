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中職／林智勝提不提FA有猶豫 若固定先發保證破300轟

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
林智勝。記者陳宛晶／攝影
林智勝。記者陳宛晶／攝影

中信兄弟隊老將林智勝季末連兩場開轟，證明重砲身手仍在，也掀起外界好奇他是否於今年二度行使自由球員（FA）權利，林智勝今天出席關懷盃記者會，早有預期將會面臨相關提問，他也老實說：「年紀不輕了，也要考慮各隊隊形需求，這禮拜應該還不會決定，可能會等到最後一天。」

林智勝於2015年球季結束後首度行使FA權利，也是第一批透過這項制度轉隊的球員，今年再度符合資格，有機會成為二度行使史上第3人，甚至兩度轉隊史上第1人。

林智勝坦言，「這個禮拜應該不會有動靜，我本身還在和經紀公司評估，年紀不輕了，也要考慮各隊隊形需求，可能這禮拜還不會決定，禮拜三是最後一天吧？需要時間評估很多東西，不像當初年輕不需擔心。」他提到，目前與經紀公司的想法有些出入，還需要磨合，「但畢竟最後決定權還是我，我還需要一些時間。」

林智勝去年因腳傷開刀，2013年就經歷過腳部手術的他，早就預期到一定會對今年的打擊成績帶來影響，他說：「今年是因為遇到開刀，我之前就遇過，我知道我隔年一定不好，腳開過刀，腳的穩定性是不夠的，看我2014打就知道，那年我打得很煎熬。」

明年健康出發的自己，他對成績抱持信心，被問到若可以固定先發出賽，是否有信心挑戰跨過300轟里程碑？他的回答沒有一絲猶豫，林智勝說：「我非常有把握，如果有機會先發出賽，我可以保證，明年一定破紀錄。」

林智勝 中信兄弟 自由球員

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