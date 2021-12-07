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棒球／黃暐傑加入多明尼加冬盟 將和中職最強洋投並肩作戰
曾在2019年升上大聯盟的台灣好手黃暐傑，在去年8月被釋出後並沒有選擇歸國打球，而是決定轉戰澳職希望讓更多大聯盟球隊看到他表現，不過近日他宣布加盟多明尼加冬盟東方之星，並將與前富邦洋投索沙當隊友。
28歲的黃暐傑2019年登上大聯盟出賽4場投5.2局、防禦率3.18，但在隔年8月遭釋出，當時並沒有選擇和胡智為、吉力吉撈、曾仁和等旅美選手一同投入今年中職選秀，反而在今年9月與澳職阿德萊德巨人隊簽約。
不過由於澳職2021-22球季因疫情遭取消，黃暐傑只好另尋新賽場，盼能再次重返大聯盟，日前他宣布將轉戰多明尼加冬季聯盟，而他加入的東方之星碰巧是中職最強洋投索沙近日加盟的球隊，索沙也預計會在明天的比賽中擔任先發。
東方之星今正式宣布簽下黃暐傑，他在小聯盟5季出賽323局累積21勝12敗防禦率3.37的成績。
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