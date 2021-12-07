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中職／林華韋證實洪總請辭 規畫悍將1月重啟訓練

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊新領隊林華韋證實洪一中請慈總教練。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影
富邦悍將隊新領隊林華韋證實洪一中請慈總教練。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天宣布第一波異動，確認由棒壇聲望極高的林華韋接任領隊，對於接下來的教練團佈局，林華韋表示，尚有幾位人選尚未回覆，希望能在近日內確認後再一併公布，球隊也預計在1月初展開體能訓練。

悍將隊連5年無緣總冠軍賽，球隊內訌不斷，球季後展開人事改組，從教練團到制服組都將有大幅變動，今天先宣布最無懸念的位置，確認由傳聞已久的林華韋接任領隊，成為富邦入主以來第2位領隊。

悍將確認由棒壇聲望極高的林華韋接任領隊。 聯合報系資料照
悍將確認由棒壇聲望極高的林華韋接任領隊。 聯合報系資料照

至於球迷更加關注的教練團名單，林華韋表示，目前教練團成員已有大致規劃，但還有幾位人選還沒正式回覆，希望在這幾天可以確認後再一次跟大家公布。

球隊原訂在11月底要進行為期20天的秋訓，但因人事改組而緊急喊卡，關於接下來的球隊訓練計畫，林華韋表示，預計明年1月初就會進行體能訓練，幫助球員順利銜接2月農曆年後的春訓。

悍將證實洪總請辭

【中央社／台北7日電】

職富邦悍將隊今天公布原領隊蔡承儒卸任，由林華韋接任，自明年2月1日生效；針對總教練洪一中去留，林華韋證實洪一中請辭，但整體教練團名單尚未完全定案。

中華職棒富邦悍將隊季後人事異動滿天飛，悍將今天發布新聞稿表示，原富邦育樂董事長兼悍將領隊的蔡承儒，在完成階段性任務後將正式卸下領隊一職，由國立台灣體育運動大學前校長林華韋擔任新領隊。

先前傳出總教練洪一中請辭總教練職務，外界也點名不少總教練可能人選，包括丘昌榮、陳金鋒等人。

針對詢問，林華韋透過球隊公關回覆，「洪一中的確有提出請辭總教練，但球團仍希望能借重他的經驗，不過由於整體教練團名單尚未完全定案，很抱歉目前仍無法對外公布。」

洪一中去留牽動教練團佈局，洪一中是否續任、或者轉任其他職務，都尚待整體教練團名單確定後才會明朗。

富邦悍將

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